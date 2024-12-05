46歲星媽接女放學當眾被趕　仲俾同場家長鄙視　原來誤犯學校規矩

小S（徐熙娣）婚後育有3個女兒，只要有空，孩子們的大小事都親力親為。沒想到有次親自到校接小孩時，當場被警衛趕走，還被旁邊的家長鄙視，這才知道那邊接小孩的規矩。



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小S最近在《小姐不熙娣》透露，當時沒想太多就直接走到校門口，發現門是關的，便一直跟管理室內的警衛揮手，對方卻一臉嚴肅地開窗問：

「什麼事？」



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當小S講完來歷，警衛除了直言時間還沒到、還反問：「妳沒看到別人在排隊嗎？」她這才驚覺旁邊早就站滿家長：「直接被趕回去。」她只好連忙說不好意思，並且乖乖排隊等女兒放學。

不只這樣，如果女兒在學校有表演，小S一定都會親自到場打氣。沒想到有次直接坐在會場一樓的空位時，當場被說「不好意思這是班代（小孩的班級代表）的位子」，只好默默起身移動到二樓：

「被趕走那心情你知道多差！」



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