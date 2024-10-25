小S曬出舊照自信「46歲沒大嬸樣」　揭秘不老女神3招凍齡護膚心得

小S的凍齡秘訣總是引人好奇，尤其在她曬出女兒們幼時的珍貴舊照後，更是掀起一陣熱議。



照片中，她那年輕時的容貌依舊令人驚豔，讓人不禁感嘆歲月似乎在她身上似乎看不見痕跡。小S也自信地表示：「46歲完全沒大嬸樣」，這番話引來粉絲熱烈討論。究竟她是如何保持凍齡神顏的呢？讓我們一同揭開這位不老女神的小秘密，探索她的日常保養步驟，學習如何在時光流逝中依然保持最佳狀態。

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小S抗老凍齡護膚心得（IG@elephantdee；01製圖）

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小S曬舊照自曝「46歲沒大嬸樣」

小S在Instagram上分享了一組珍貴的家庭舊照，其中一張是她抱著大女兒的青澀瞬間，另一張則是一家五口的全家福。這些照片勾起了許多粉絲的回憶，也讓小S感慨萬千。她坦言，年輕時總覺得歲月永遠不會在自己身上留下痕跡，如今看著孩子們漸漸長大，才驚覺歲月的腳步。然而，46歲的她依然自信滿滿，認為自己全然沒有大嬸的模樣，儘管偶爾覺得打扮頗為繁瑣，但這就是生活的一部分，值得珍惜。

小S保養祕訣

1. 每天喝溫薑水

小S的第一個凍齡秘訣是每天喝溫薑水。這不僅是她維持體內健康的重要步驟，也幫助促進新陳代謝。溫薑水具有驅寒暖身的功效，能夠提高身體的免疫力，讓肌膚由內而外散發自然光彩。藉由這個簡單卻有效的日常習慣，小S成功在歲月的洪流中保持年輕的活力。對於希望改善體質與肌膚狀況的你，不妨試試這個簡單卻神奇的祕訣。

2. 厚敷乳霜

厚敷乳霜是小S保養程序中的重要一環，尤其在夜間，她會細心地將乳霜厚厚地塗抹於臉上，讓肌膚在睡眠中充分吸收營養。這樣的保養方式不僅能有效滋潤肌膚，還能在一夜之間修復日間的損傷，令肌膚在清晨醒來時更加柔軟光滑。選擇適合自己膚質的滋潤乳霜，搭配這樣的厚敷方式，將能讓你也擁有如小S般的水嫩肌膚。

3. 愛用抗老精華

抗老精華是小S保養品中不可或缺的一部分，這些精華富含高效成分，能夠深入肌膚底層，促進細胞更新，減少細紋的生成。小S特別喜愛那些含有抗氧化成分的精華，因為它們能夠抵禦自由基的侵害，保持肌膚的年輕彈性。挑選合適的抗老精華，並將其納入日常保養程序，將能有效延緩肌膚老化，讓你也能擁有如小S般的不老容顏。

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台灣PTT、Dcard人氣抗老精華推薦

Shiseido晶鑽修護抗禦防曬霜

這款是天后小S最愛的精華乳~不僅是「頂級防曬精華」更是「極奢潤的妝前乳」全新成分金頂側耳萃取精華，保護肌膚抵禦外在傷害因子，奢華添加珍稀「延命草」，喚醒肌膚生命力及自我修復能量，360°抗曬更抗老，成就720°全面防禦，奢華養膚，自造天生好命肌。

Shiseido晶鑽修護抗禦防曬霜 SPF50+ PA++++ 50ml，$720



ELIXIR幹細胞膠原年輕緊緻精華

ELIXIR這款抗老精華一推出就大受好評，以世界首創滲透科技「超導年輕光速科技」顛覆傳統乳化技術，僅需1/3的乳化劑用量即可以「面狀」式取代傳統「點狀」式，形成與細胞間脂質同樣為層狀結構的無縫隙超薄膜，使高效抗老成分可以更快速融入肌膚、滲透至肌膚深處，再也不需要仰賴美容儀就能將每1滴成分均勻吸收，直達肌底！

就連台灣天后蔡依林Jolin剛使用「幹細胞膠原年輕緊緻精華」時，也驚呼被這款精華的吸收度圈粉∶「怎麼這麼清爽不黏，又讓肌膚瞬間有補水發光的感覺，這真是太神奇了，必需立刻+1納入摯愛保養清單！」

ELIXIR幹細胞膠原年輕緊緻精華 50ml，$615



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