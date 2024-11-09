難敵香港天價藥費　癌症病人深圳買平藥

患乳癌第四期的陳女士和丈夫拿著裝滿醫療紀錄的袋子，經落馬洲口岸過關前往深圳。陳邊挽著丈夫，邊四處張望，努力記住途經的中轉站和地鐵線。夫婦倆跟兩名香港癌症患者在病人組織帶領下到達香港大學深圳醫院，看診不到十分鐘，陳女士就購得香港醫生處方的標靶藥，價錢只是香港的五分一。



近年港人北上消費成風，沒想到買癌症口服標靶藥也要到深圳，有癌症患者發現港深兩地標靶藥售價差別可高達十倍。雖內地藥物包裝上的用字與香港版本不同，但來源自同一藥廠。相隔一條深圳河，藥價差天共地。於是有病人組織建議，本港可加入中央採購機制，與內地統一買藥，降低病人藥費負擔，但醫管局表示做法不可行。隨著更多患者選擇北上購藥，港府和藥廠是否會坐視不理？

由踏入醫院至付費取藥，需約一小時。加上車程，一個上午已能購得藥物。（大學線授權使用）

點圖放大看看深港藥價差異 有標靶藥香港逾4萬港元、深圳僅4千多人民幣：

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51歲的陳女士於2009年確診荷爾蒙受體陽性乳癌二期B後成功控制病情，但癌細胞在2020年擴散，至今已惡化到第四期，須服用口服標靶藥以減慢癌細胞的生長及擴散速度。她在四年間分別服用了三種標靶藥，包括Palbociclib、Afinitor和Alpelisiib，在港售價為每月21,000元到37,500元不等，加上部分時期需要配合施打荷爾蒙針，短短數年時間便已花費76萬元。她亦需每年到私家醫院進行三至四次掃描以追蹤癌細胞的狀況，持政府轉介信獲折扣後，每次也需收費13,500元。

陳女士現在無業，丈夫月入達八萬元。她在公立醫院覆診，但服用的標靶藥卻要自費，售價不菲。醫院管理局目前透過撒瑪利亞基金和關愛基金，援助低收入和經濟困難的病人，資助全數或藥物費用的最少75%。然而，陳女士的家庭每月總收入高於兩個基金分別對二人家庭21,200元和26,500元的入息限額，不能通過經濟審查，所以未曾受惠於政府的藥物資助計劃。

醫生單刀直入開藥 處方僅劑量不同

今年9月陳女士首次跟隨病人組織癌症資訊網北上購買標靶藥。來到港大深圳醫院，陳女士先繳交100元人民幣的診金，並到臨床腫瘤中心報到。會診時醫生一開始就直接問：

妳想要甚麼？來買藥嗎？

醫生只看了香港威爾斯親王醫院處方的藥單首數行，沒有做檢查便開藥單，看診時間不到十分鐘。儘管來意並非索取醫療意見，但醫生沒有配戴口罩、手套，令陳女士感覺當地醫生態度較隨便，感覺更像是只負責賣藥的「推銷員」。

看診後不到一小時，陳女士就購得香港醫生處方的阿貝西利（Abemaciclib）口服標靶藥。陳女士花了4,000元人民幣購買28日150mg的劑量；如在香港購買，則要22,000元港幣。由於陳女士的肝酵素指數較高，香港的醫生建議她每天早晚服用100mg劑量標靶藥，但該藥在港大深圳醫院只有150mg的劑量，需自行把藥丸切成三分之二來服用。

陳女士擔心無法精確控制劑量，遂決定回威院藥房購買了14天100mg的藥量，售價8,400元，在內地買的藥就留待日後服用。儘管如此，她還是認為這趟北上買藥之旅很值得，過程便捷之餘，兩地藥價差別更是令她感到驚訝。假如日後可以服用更高劑量的標靶藥，她表示會再到深圳購買。

兩地藥價差幾倍 內地議價能力更高

癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟指，查詢北上買藥的人愈來愈多，因此由2024年8月底開始舉辦北上陪診團，陪伴有需要的癌症患者前往內地認受性高的醫院求診買藥，例如香港大學深圳醫院這類三級甲等醫院。他苦笑指，許多癌症患者本質上都較信任香港的醫生，但為了節省支出，即使疲累不適也花數小時來回中港買藥。當他們能夠以以往的十分之一價格購入同款標靶藥，拿到手的那一刻總是喜笑顏開。

他解釋，兩地藥價差異自2018年起浮現。當時，講述因中國內地進口藥價格過高，導致主角開始從印度走私慢性白血病仿製藥到中國出售的電影《我不是藥神》上映，引起時任國家總理李克強關注，驅使國家衛健委出面與藥廠議價，再以醫保補貼標靶藥的費用。13億人的龐大市場，使內地有比香港更高的議價能力，令兩地出現三、四倍，甚至十倍的價差。

倡中央集體採購

吳偉麟補充，醫管局與藥廠的議價過程一般為保密，往往只簡短公布了事，導致大眾無法得知定價所考慮的因素，欠缺一定透明度。沒有第三方作監察，無法確保是公平公正。他形容這是一個不公平的「保護網」，是時候與時並進。吳偉麟又建議政府適時檢討藥物名冊：

這些藥不要說對基層，對中產來說也很貴。

香港和內地有各自的醫療系統，因此不能在內地出售香港的藥物和醫療器械。為方便港人在內地就醫，國家藥品監督管理與香港政府合作推出「港澳藥械通」，自2021年起允許已在港註冊的藥物和儀器在大灣區45家指定醫療機構，供港人使用。有見及此，吳偉麟建議實行「中央集體採購」，將香港納入內地的藥物採購制度，以相宜的價錢將藥物南下，讓一些病症較重的患者無須長途跋涉回內地購買同一種藥物。

既然藥物可以北上，為什麼不可以南下呢？ 吳偉麟

藥廠利益行先 問題還未近身

香港藥劑師學會會長蘇曜華指出，現時北上的，大都是以標靶藥為主要治療方式的肺癌和乳癌患者，對本港藥廠而言只佔收入的小部分，對整體銷量影響不大。但他指北上買藥將會成為大趨勢，即使現在部分人仍能透過積蓄或醫療保險補貼開支，但錢總會有花光的一天，屆時人們便會到深圳看病：

以前內地人南下香港購買奶粉，現在卻是港人北上購買標靶藥，這是一個很戲劇性的轉變。 蘇曜華

被問到政府能否與藥廠商討中港合併購入標靶藥，以「中央集體採購」解決兩地價差的問題，蘇曜華指出這取決於藥廠是否願意進行架構重組，放棄香港子公司所賺取的獨立利潤，將兩地歸納合併為大中華地區，把整個中國的生意統一起來，讓患者能夠透過國家的議價能力享受更優惠的價錢。

記者就「中央集體採購」的建議查詢醫務衛生局。醫衛局表示香港與內地屬不同的關稅區，由於各經濟體的收入及生活成本等社會經濟因素各異，相類的貨品在不同關稅區通常會有價格差異。此外，香港的醫療系統、藥物監管制度與內地不同，內地集體採購用於內地醫保的藥物不可能直接在香港採用，因此統一採購藥物並不可行。

一國兩制下 藥價難與內地看齊

曾為智經基金研究中心擔任醫療改革研究顧問，和曾為政府健康與醫療發展諮詢委員會成員的理大專業及持續教育學院院長阮博文指出，在一國兩制下，香港擁有獨立的關稅機制，藥廠便不會視其為中國的一部分，價格差異總會存在。他認為，藥廠在賺錢之餘也不能定價過於昂貴，導致病人全都北上購藥。他又預計，隨著更多病人北上買藥，藥廠也會覺得有必要去檢討現時的藥物價格。

另外，阮博文亦建議政府可以酌情處理個別例子，提供特別資助予不符合政府安全網資助的病人購藥，以挽留病人留港買藥：

藥廠再不降價的話，就會有越來越多人做（北上）這件事，這樣對藥廠是沒有好處的。

記者亦就政府對癌症病人的援助向醫務衛生局查詢。醫衛局回應指，截至2024年5月下旬起，關愛基金項目共涵蓋32種癌症藥物，批出的藥物資助總額由2012-2013年度的6,157萬元增加至2023-24年度的6億6,594萬元。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】