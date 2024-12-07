啦啦隊員朝聖周杰倫站椅上引爭議　演唱會發公告提醒：謝謝配合

周杰倫5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，首場便吸引眾多名人朝聖，啦啦隊女神林襄和李芷霖也分享在現場畫面，但兩人卻被控訴「站在椅子上檔人視線」、「開閃光燈影響他人」，兩人事後發文解釋道歉，表示當時為「點歌環節」，因對周董熱愛而忽略他人感受，考慮不周為此致歉。



林襄和芷霖站在椅子上。（Threads＠yochen_）

而周杰倫6日晚間第二場依舊引人注目，杰威爾音樂昨日下午則於臉書發公告，3點內容提醒歌迷朋友配合，包括

「勿拿取他人座位上的螢光棒」、

「螢光棒為中控，歌開演前勿硬按、敲打」，

最後一點則是提醒大家演出中請勿站在椅子上，避免危險。



林襄到場看演唱會。（IG＠林襄）

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周杰倫「嘉年華」演唱會相關公告：

1. 歌迷入場後，每個座位上都放置一支螢光棒，這是送給每位入場歌迷的禮物，在演唱會結束後可帶回作紀念。請歌迷朋友發揮公德心，勿拿取別人座位上的螢光棒。



2. 每支螢光棒都經中控電腦設定掃碼，因應歌曲作燈光變化，是整體演唱會效果的一部分，為了維持螢光棒在演出中的電力充足，開演前每支螢光棒都處於「休眠模式」，所以歌迷在開演前按下螢光棒按鈕是還不會發光的，請歌迷不要硬按、敲打！以免原本的設定跑掉。



3. 演出中請勿站立在椅子上，以免發生危險！



謝謝所有歌迷朋友的配合！



杰威爾音樂發公告提醒（fb@杰威爾音樂）

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