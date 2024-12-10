成龍超級豪宅曝光　以18K金打造「黃金宮殿」仲有停機坪方便出入

70歲的成龍至今還在拍攝動作片，目前正忙在宣傳新電影《熊貓計畫》，官方也釋出一些花絮片段，其中一場他被勒住脖子的畫面，拍攝時一度短暫失去意識，好再很快就恢復，不過已嚇壞一旁的工作人員。



網友「我是Shan里人」在小紅書公開成龍豪宅影片，並寫道「參觀一下成龍大哥的黃金宮殿 #錢江新城 #豪宅 #大平層 #豪華裝修 #明星豪宅」。（微博圖片）

成龍的豪宅全鋪上大理石，室內裝潢金碧輝煌，傢俱都是18K金打造，古典又奢華，最誇張的是，成龍豪宅還有直升機停機坪，方便平時快速出入。（微博圖片）

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成龍也靠著多年的努力拍片累積財富，他在2016年以4.7億港幣，入選「福布斯」全球收入第二高的男演員。成龍的超級豪宅價值4000萬人民幣，地點就在中國杭州，日前有網友在小紅書貼出影片，自稱到訪成龍的「黃金宮殿」。

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網友「我是Shan里人」在小紅書公開成龍豪宅影片，並寫道「參觀一下成龍大哥的黃金宮殿 #錢江新城 #豪宅 #大平層 #豪華裝修 #明星豪宅」。成龍的豪宅全鋪上大理石，室內裝潢金碧輝煌，傢俱都是18K金打造，古典又奢華，最誇張的是，成龍豪宅還有直升機停機坪，方便平時快速出入。

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