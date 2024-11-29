大馬女神鄔唯開箱全新豪宅不忘派福利　濕身出浴小背心即變透視裝

「大馬女神」鄔唯是人氣網紅也是性感 DJ，IG 吸引超過 165 萬名粉絲強力關注，近期她接連迎來購入新車與新居落成 2 大喜事，女神親自以火辣之姿開箱豪宅，在新家浴缸裡展現香豔惹火的 S 型曲線，簡直太犯規！



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「大馬女神」鄔唯《只因唯你》熱銷中

來自馬來西亞的正妹網紅 DJ 鄔唯（VALENT）今年年中在 165 萬粉絲們的強烈敲碗之下發行首本寫真《只因唯你》，由時尚攝影大師達文西掌鏡，打造令人無法移開視線的火辣作品，從泳池活潑戲水，到床邊含羞默望…性感兼具甜美的鄔唯放送全方位魅力，隨書附贈側拍影音花絮 5 條，分分秒秒都不能錯過。

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「大馬女神」鄔唯迎來新氣象

豔光四射的鄔唯近期人逢喜事精神爽，狀態更加神采煥發，她第一次送給自己超級豪華大禮「舒適保母車」，香車美人相得益彰，還邀請媽媽入鏡體驗愛車；緊接著喜迎喬遷之禮，鄔唯僅花了 2 天的時間整理並搬進奢華新家，引來粉絲們狂賀恭喜，也讓網友們都順勢沾沾喜氣。

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「大馬女神」性感開箱不間斷

新居落成的鄔唯火速開箱全新豪宅，她先是在新房換上鏤空罩衫，前凸後翹的好身材若隱若現引人遐想，再接受粉絲們的特別要求，換穿一套又一套性感服飾，上演極度誘惑，最後在自家浴缸拍攝一系列香豔濕身辣照，清麗臉蛋猶如出水芙蓉，貼身濕透的輕薄白色上衣盡情顯露 S 型窈窕曲線，超養眼的開箱寫真與影片再度圈粉無數！



只因唯你 鄔唯數位寫真熱銷中

鄔唯（VALENT）今年年中在 165 萬粉絲們的強烈敲碗之下發行首本寫真《只因唯你》（FB@鄔唯）

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