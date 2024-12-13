劉家昌病逝｜生前最後講座稱一輩子從未運動　談「生死」一語成讖

劉家昌日前癌逝，他得知罹癌不願接受治療，即便後來化療也不住院。去年8月，他在一場講座談生死，自曝自己從來沒運動，也不注重保養，強調「生死有命、富貴在天」，「人生要想得開」，「早去早回，沒什麼不好」...。未料竟一語成讖，這段話最近被網友翻出來，講座幾個月後發現罹癌。



劉家昌日前癌逝，他生前最後一場講座談到生死。（FB圖片）

劉家昌日前癌逝，他生前最後一場講座談到生死。（FB圖片）

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劉家昌3年前在宜蘭相中一間農舍，因為喜歡開闊自然視野及空氣好，後來搬到宜蘭入籍員山鄉，幾乎每天錄音工作，把以前250首歌曲重新錄製一次。去年8月19日，他受邀在員山鄉進行一場人文講座，整場爆滿，但他特別要求不要對外通知媒體採訪，以致未公開。

資深音樂人劉家昌生前在最後一場講座談到生死。（微博@劉家昌）

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這是劉家昌病逝前最後一場講座，最近有人貼出一段講座影片內容，當他被問到：

「除了音樂創作之外，還有什麼特別的休閒活動？」



劉家昌一派瀟灑輕鬆說，從來沒有運動過，這一輩子沒有運動過欸，有什麼人叫他吃什麼保養品，但他一輩子從沒吃過，還有臉上什麼抹這個油、抹那個膏，從來沒有抹過。

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他說，我就這樣子很自然的，現在80歲了，沒有用過一次保養品，沒有用過一次這個東西，因為我根本不信！

「生死有命富貴在天，對不對；人有來就有去嘛，對不對」

「要想得很開」

「早去早回，也沒有什麼不好」



沒有注意那些東西，很不在意。

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劉家昌最後強調，他在意是精神上的，每個人精神上的那個事情：

「我覺得什麼東西最感性，什麼東西最真實，就是音樂，那個旋律最感動人的。」



網友感嘆，劉家昌老師在人生終老時，都還不忘記音樂推廣，讓人感動。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】