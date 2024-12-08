劉家昌病逝｜兒子章立衡送最後一程 劉家速切割：與劉家無關係
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
劉家昌因癌症辭世享壽83歲，家屬遵循其生前意願低調、簡單處理後事，其兒章立衡（舊名劉子千）今在社群喊話想送父親最後一程，卻始終得不到回應。
對此，劉家昌家屬發表聲明，表示：
「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」
徹底切割。
劉家昌的家屬再次強調劉家昌生前便交代後事從簡，所以不舉辦告別式，
「家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台」。
【圖輯】點圖放大看更多章立衡（劉子千）照片👇👇👇
+15
劉家昌家屬聲明稿
近日有關家父劉家昌先生後事的相關報導，我們感謝各界對家父的關懷與追思，但有必要澄清以下幾點：
1. 家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。
2. 家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。
3. 關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。
4. 我們對於媒體朋友的關注深表感謝，但也懇請各位能給予家父和我們一個寧靜的空間。生者已逝，入土為安，這是對家父最好的尊重，也希望不要再因不實訊息耗費社會資源。
再次感謝各界對家父的愛戴與懷念，願他在另一個世界安然長眠。
劉家昌先生家屬 敬啟
【圖輯】點圖放大看更多劉家昌、甄珍章立衡昔日合照👇👇👇
+10
劉家昌逝世｜章立衡疑似扮老豆姿勢影相 稱「好戲在後頭」惹揣測劉家昌逝世｜69歲費玉清深切致哀 未忘恩師提攜出道：永遠懷念他助理代家屬宣佈劉家昌死訊 甄珍兒子章立衡質疑：我有很多問號劉家昌傳死訊｜豪宅曝光「生前長居在內養病」兩個月前體型已消瘦劉家昌傳死訊｜甄珍友人揭「生前遺願」心痛哀悼：一路走好劉家昌傳死訊｜外甥女高怡平回應「我很難過」20年未聯絡原因曝光向太幫甄珍鬧劉家昌 已同「壞人」絕交10年：我和向華強心灰意冷
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】