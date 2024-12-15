Bii畢書盡結婚4年「美女老婆」首曝光　演唱會分開坐卻有親密互動

成軍15年以來首次攻蛋！樂團TRASH 14日在台北小巨蛋舉辦《TRASH《幸福的末班車》15週年演唱會》，TRASH表示：「從以前就會把小巨蛋當成目標，覺得是一種指標。現在有種圓夢的感覺！」感謝一路上「小垃圾」們的相挺。



其中藝人VIP席還驚見Bii畢書盡與結婚4年尚未公開露面的妻子「H小姐」。

Bii畢書盡與妻子H小姐隔著吳建恆低調合體。（中天新聞網授權使用）

Bii畢書盡的妻子「H小姐」結婚4年從未公開露面（中天新聞網授權使用）

雖然隔開坐，Bii演唱會途中仍會忍不住與妻子親密互動。（中天新聞網授權使用）

雖然隔開坐，Bii演唱會途中仍會忍不住與妻子親密互動。（中天新聞網授權使用）

TRASH首次登上台北小巨蛋舉辦專場演唱會，眾多藝人也現身力挺，VIP席還驚見Bii 畢書盡與妻子H小姐；這也是Bii在2020年結婚後4年首次亮相，歷經狠甩前女友與前老闆李亞明指控劈腿、棄養、違約等負面消息後，兩人中間隔著畢書盡乾爸吳建恆首次低調合體。素顏的「H小姐」外型相當亮眼，屬氣質款美女，儘管低調戴著口罩也相當吸睛。

Bii被問到哪時候會開唱？他低調表示，「快了！快了！」鬆口演出計畫。另外VIP席還有雷堡、喬瑟夫、魏如昀、盧廣仲、宇宙人、李芷婷、FEniX、詹雯婷、KID、鼓鼓、戴愛玲、落日飛車弘禮，都到場支持。

Bii畢書盡（IG＠official_bii）

2010年在台灣出道的韓裔男歌手 點圖放大看Bii畢書盡照片：

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