Bii畢書盡結婚4年「美女老婆」首曝光 演唱會分開坐卻有親密互動
撰文：中天新聞網
出版：更新：
成軍15年以來首次攻蛋！樂團TRASH 14日在台北小巨蛋舉辦《TRASH《幸福的末班車》15週年演唱會》，TRASH表示：「從以前就會把小巨蛋當成目標，覺得是一種指標。現在有種圓夢的感覺！」感謝一路上「小垃圾」們的相挺。
其中藝人VIP席還驚見Bii畢書盡與結婚4年尚未公開露面的妻子「H小姐」。
TRASH首次登上台北小巨蛋舉辦專場演唱會，眾多藝人也現身力挺，VIP席還驚見Bii 畢書盡與妻子H小姐；這也是Bii在2020年結婚後4年首次亮相，歷經狠甩前女友與前老闆李亞明指控劈腿、棄養、違約等負面消息後，兩人中間隔著畢書盡乾爸吳建恆首次低調合體。素顏的「H小姐」外型相當亮眼，屬氣質款美女，儘管低調戴著口罩也相當吸睛。
Bii被問到哪時候會開唱？他低調表示，「快了！快了！」鬆口演出計畫。另外VIP席還有雷堡、喬瑟夫、魏如昀、盧廣仲、宇宙人、李芷婷、FEniX、詹雯婷、KID、鼓鼓、戴愛玲、落日飛車弘禮，都到場支持。
2010年在台灣出道的韓裔男歌手 點圖放大看Bii畢書盡照片：
+35
「韓國型格男神」背妻偷食還令小三懷孕？獲封國民渣夫 拍片道歉36歲男星「暖男形象崩壞」身邊有女友卻搭訕網紅 網民鬧：渣男！圈中渣男被爆偷食4年後舊事重提 公開認錯：尖叫聲越大噓聲更大宋再臨過世｜韓國娛圈驚傳「11月恐怖怪談」這4個藝人同日離世堪稱韓國最長壽啦啦隊員 40歲美魔女身材Fit到漏 着校服零違和
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】