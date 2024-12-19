九重紫｜李欣澤反常態演渣男「起碼有戲拍」長文揭陸娛圈現況

陸劇《九重紫》以重生宅鬥為主題，在沒有頂流明星卡士下成功爆紅，收視熱度在平台突破30000大關，被列為「爆款俱樂部」的一員。劇中所有演員都引發關注，其中大陸男星李欣澤是觀眾熟面孔，不僅在人氣陸劇常露臉，更時常演好人，這次卻接演渣男角色，為此發長文吐心聲「我也要活下去……。」



李欣澤在《九重紫》一反常態演渣男角色。（《九重紫》劇照）

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李欣澤剛好在同期熱播的兩部戲《蜀錦人家》和《九重紫》都有演出重要角色，備受矚目。他在《蜀錦人家》演男主角鄭業成的跟班「諸葛鴻」，兩人一搭一唱屢解危機。而他在《九重紫》演渣男「魏廷瑜」，第一世背叛妻子與妻妹竇明通姦，第二世變成純愛戰士，與竇明成婚卻仍讓妻子受苦，最後夫妻雙雙以遺憾結局收場。

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而李欣澤對於同時出演兩部熱播劇感到開心，並提到兩部戲的角色，都是自己送試戲影片而獲得，與《蜀錦人家》的導演曾有合作經驗，因此獲得導演信任，而談起應徵《九重紫》，「當初只是經紀人推薦了資料，我錄了試戲片段就送了過去，本以為沒戲了，等了兩個月後才接到通知出演魏廷瑜。」他視為是意外驚喜，必須把角色演好，為自己爭取到更多「回頭客」的機會。

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現年34歲的李欣澤，在2020年播出的仙俠劇《琉璃》演亦正亦邪的「羅喉計都」打開知名度，2022年在《少年歌行》演雪月城大師兄「唐蓮」，演出不少正派角色深獲粉絲喜愛。這次他在《九重紫》演渣男，常被問「為什麼要演渣男，明明之前出演了大師兄唐蓮等那麽多好的角色，卻要出演渣男的角色？」對此他坦言「演員這個行業永遠都是被選擇的」，每次機會都要靠自己爭取，一直告訴自己沒有小角色、壞角色，只有小演員，更提到：

「這幾年市場行情不是很好的情況下，起碼我還是能夠有戲拍，有角色可以演，我也很知足，當然我也想多演一些討喜的角色啦，但是我也要活下去，我要在夢想的路上繼續前行，我知道只有堅持不懈的努力，先不被市場淘汰才會有更多的機會。」



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李欣澤2024年共有5部劇播出，被視為黑馬《墨雨雲間》、《九重子》全都演到了，認為今年是自己的幸運之年，此次罕見發長文：「我也想和像我一樣努力拼搏、努力奮鬥的年輕人說，我們只管低頭努力，其他的交給天意，機會永遠是留給有準備的人。」接下來他也希望有機會參加演技競技類的綜藝。

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【李欣澤全文】



哈嘍親愛的觀眾朋友們，粉絲朋友們，我是演員李欣澤，我又回來了，時隔四年，再次親筆寫下收官小作文。

最近有兩部熱播劇《蜀錦人家》和《九重紫》（順序按照播出順序寫）都有我的角色出演，網友都熱評說李欣澤好忙，我也很開心，這也是我職業生涯第一次兩個劇同時熱播，是有點忙不過來哈哈。在此也要感謝我的團隊，夜以繼日的奮鬥，想要大家看到更多的諸葛鴻和魏廷瑜，也想讓我在現在市場不好的情況下能有更多的曝光的機會，對於大家的付出和這幾年幫助過我、信任我的人，我只想說感謝大家，我一定會盡全力，不讓大家失望，創造出更多更精彩的角色，因為這是我用生命在熱愛的職業，我想要做一名好的演員。

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我記得2020年《琉璃》收官我寫下那篇小作文的時候，更多的是欣喜、是激動、是掩飾不住的開心，但這次我想了很久，我要怎麽寫，要寫些什麽。最後我腦子裡只剩下兩個字，感謝。是的，我想要借這個機會，感謝這些年每一位一直支持我的人。

給大家講講面試這兩部戲的過程吧，記得當初在爭取《蜀錦人家》的時候，我看到兩位導演是我最早合作過的《幸福觸手可及》的導演，我遞了資料，錄了試戲片段以後，拿起手機給導演發了消息，表示自己想要爭取諸葛鴻這個角色，沒想到導演很快給我回覆說，兄弟我看了你的片段，很好，咱們都合作過，相信你的演技，來吧咱們組裡見。看到導演的回覆那一刻起，我開心的同時也很感謝兩位導演的信任，沒有任何猶豫就定了我來出演諸葛鴻這個角色，謝謝沈陽和賁放兩位導演的信任，時至今日《蜀錦人家》播出，希望我的表演沒有讓您兩位失望，我也會再接再厲，爭取以後和您兩位導演有更多創造出更好角色的機會。

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再來說說《九重紫》的面試過程，這個項目對我來說是驚喜也是意外，當初只是經紀人去推薦了資料，然後我錄了試戲片段給了過去，一開始以為沒有定，等了兩個月後收到通知讓我來出演魏廷瑜這個角色。因為在此之前我沒有和《九重紫》的主創團隊合作過，所以那一刻起我就知道，我一定要好好詮釋這個角色，為自己爭取到“回頭客”的機會，因為我這些年一路走來，我就是靠的這些合作過的導演制片人給機會才能夠創造更多的精彩的角色。同樣也要感謝《九重紫》的每一位台前幕後的團隊對我的認可和支持，希望以後也能有更多的機會和耀客公司和曾慶傑導演再次合作。我也一定會盡全力詮釋好角色，不讓你們失望。

最近我看彈幕和粉絲給我的一些反饋，很多人都問我為什麽要去演渣男，明明之前出演了大師兄唐蓮等那麽多好的角色，卻要出演渣男的角色，我想在這裡統一解釋一下，其實演員這個行業，永遠都是被選擇的，我們的每一次機會都是要靠努力爭取而來的，我一直告訴我自己，沒有小角色，沒有壞角色，只有小演員，這幾年市場行情不是很好的情況下，起碼我還是能夠有戲拍，有角色可以演，我也很知足，當然我也想多演一些討喜的角色啦，但是我也要活下去，我要在夢想的路上繼續前行，我知道只有堅持不懈的努力，先不被市場淘汰才會有更多的機會。所以很多別人不想演，不敢嘗試和挑戰的角色，我李欣澤可以，因為我知道只有多種多樣不同的角色，才是對一個演員演技的真正磨煉，在我自己的實力真正強大以前，我要經歷很多千錘百煉才能真正的稱之為一名合格的演員。其實還有一個小秘密，在我剛做演員的時候，很多人都說我拍不了古裝，因為我長的不夠仙，長的不夠帥，不是古裝臉，但我用羅喉計都這個角色向市場證明了我可以的。在此也要說出一句遲到的感謝，感謝當年尹總的大力推薦和鐘姐對我的信任和認可，也要感謝導演濤哥（我私下會這樣稱呼尹濤導演）對我的指導和信任，這些年學習沈澱了很多，才能讓我有機會被更多人看到。還記得當初面試唐蓮的時候，濤哥語重心長的對我說，好好演加油，期待你的大師兄。

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我覺的自己是幸運的，是被上天眷顧的孩子，也有人開玩笑說，李欣澤你真是個爆款體質的演員啊，幾乎每年一部爆款作品，2024年更是我的幸運之年，年初的《墨雨雲間》、年尾的《蜀錦人家》和《九重紫》都是年度黑馬作品，都被我趕上了。所以我也想和像我一樣努力拼搏、努力奮鬥的年輕人說，我們只管低頭努力，其他的交給天意，機會永遠是留給有準備的人。

感覺這次感想很多，一不小心和大家多聊了一些，希望大家不要嫌我嘮叨哈哈。這些年我一路披荊斬棘的走來，有諸多不易也有諸多幸運，但我一定不會放棄，我要在演員的這條路上一直走下去，不忘初心，做一名好演員。

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在此也給自己在線求個職，希望更多的導演和制片人多看看我，我不是一個只能演古裝的演員，只要能給我機會，我一定一定可以詮釋出更多更優秀的角色，讓更多人記住。

最後也給自己許個願，今年的最後一個願望是希望自己可以有機會登上演技類的競技綜藝，比如《演員請就位》或《無限超越班》，希望能夠有機會在更多優秀的導演和優秀的制片團隊中學習和提升自己。

快過年了，也希望各位觀眾和粉絲朋友們能都開開心心，快快樂樂的追求自己的夢想，也被幸運附體，我們一起努力且幸運。

2024年12月14日

演員李欣澤

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】