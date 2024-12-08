周杰倫演唱會陳冠希帶老婆捧場顏值回巔峰　ELLA聽S.H.E歌泛淚

亞洲天王周杰倫寫下紀錄成為首位登上大巨蛋開個唱的歌手，7日《嘉年華》巡演來到第三天。



在唱到《一路向北》時，鏡頭帶到台下陳冠希身上，他幽默配合比出開車手勢，讓全場頓時陷入回憶殺。

亞洲天王周杰倫寫下紀錄成為首位登上大巨蛋開個唱的歌手，7日《嘉年華》巡演來到第三天（杰威爾音樂）

周杰倫和陳冠希2005年合作電影《頭文字D》結緣成為好友，陳冠希攜老婆秦舒培現身大巨蛋VIP座位區（中天新聞網提供）

周杰倫和陳冠希2005年合作電影《頭文字D》結緣成為好友，陳冠希攜老婆秦舒培現身大巨蛋VIP座位區，在唱到《一路向北》時，鏡頭帶到台下陳冠希身上，他幽默配合比出開車手勢，《頭文字D》回憶殺滿滿。

演唱會後周杰倫與陳冠希同框合照（IG@edisonchen）

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事實上，周杰倫曾為陳冠希因戲結成好友，周杰倫曾為他寫過歌曲《戰爭》，在陳冠希深陷豔照風波時，周杰倫也不離不棄，為他寫下《I CAN FLY》力挺好友。

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台下還有嘉賓ELLA，周杰倫臨時新增歌單自彈自唱為S.H.E寫的《熱帶雨林》，讓ELLA開心比出臉頰愛心，感動到眼睛泛淚。

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