「無家教後輩女星」身份公開！前輩藝人長文揭搶位過程：句句屬實
撰文：聯合新聞網
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黃小柔和Vicky先前上《小姐不熙娣》時，控訴一位很紅的後輩私下在高鐵座上很沒禮貌。有網友事後挖出錄影畫面，發現疑似是在影射林襄和林穎樂；林襄和林穎樂事後紛紛否認是當事人。對此，黃小柔18日發文說明原委。
黃小柔今天下午在社群平台發文，還原當初事件的過程，除了解釋節目中口誤將台鐵說成高鐵外，更揭露節目中所提及後輩女星的身份，「佔位的人是林襄與穎樂」，並強調句句屬實。
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黃小柔IG全文如下：
首先我們確實不是坐高鐵（因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的敘述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉）。
那次外景工作地點在花蓮，所以我們坐的是普悠瑪號（因每個人都有自己的車票座位，所以完全沒有需要別人讓位的疑慮）。
當天我跟Vicky姐上車後，發現Vicky姐的位子已有人入坐，我們要上前詢問時，這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位（我們不知座位在哪），隨即低頭滑手機不再理會，完全沒有要討論的狀況下，火車已經啟動，讓我們有點不知所措，當下我確實有被這突如其來的無視嚇到，最後經由了解才知道佔位的人是林襄與穎樂（是其中一位坐到Vicky姐的位置）。
由於這幾天輿論與風向跟巨大討論，我就把當時發生事件敘述出來，句句屬實，絕無虛言，若有得罪，敬請見諒！
再次感謝所有家人與朋友的關心，我們不會再做任何回應，也會留意以後在節目上分享故事的篩選，避免再次造成大家的困擾。
以上
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