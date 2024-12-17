女星17歲舊相瘋傳　曾耗50萬港幣整容榮升性感女神　網民：好勵志

台灣啦啦隊女神、味全龍專屬啦啦隊Dragon Beauties成員林襄，近日捲入不讓座、對前輩黃小柔和Vicky不禮貌風波，儘管已第一時間親自上火線澄清，但仍引來不少網民攻擊，甚至翻出她整形前的舊照批評。事實上，林襄過去就曾大方承認整形，甚至砸下200萬元（台幣）改變容貌，讓一班網民直呼很勵志。



林襄坦承花200萬台幣整形。（YT＠Uniform Map）

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女林襄（95_mizuki＠IG）

值得關注的是，相較之下林襄當時的容貌、身材與現在有明顯的差別，宛如不同的兩個人，網民不禁質疑：「我現在才知道這個人…這是以前的林襄？」（95_mizuki＠IG）

有網友認為，沒有必要跟風攻擊，直言林襄非常勵志：「整形根本就不算什麼，現代女藝人整多整少而已」。（fb@林襄）

有網友認為，沒有必要跟風攻擊，直言林襄非常勵志：「整形根本就不算什麼，現代女藝人整多整少而已」。（fb@林襄）

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「林襄也太假掰了吧！」一名台灣網民曾於PTT發文，分享林襄在2015年祝賀大家新年快樂的影片，截至目前為止已累計超過39萬人觀看；短短27秒的影片中，17歲的林襄一身制服、面帶笑容現身，介紹自己來自哪一所高中以及就讀的科系，獻上祝福語後鞠躬結束。

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值得關注的是，相較之下林襄當時的容貌、身材與現在有明顯的差別，宛如不同的兩個人，網民不禁質疑：「我現在才知道這個人…這是以前的林襄？」網民接著再分享幾張林襄的舊照，瞬間掀起討論，網民表示：

「低卡（Dcard）女網民沒挖出，我都不曉得，好假喔」

「大家會去看她的寫真集嗎？」



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不過，有網友認為，沒有必要跟風攻擊，直言林襄非常勵志：

「整形根本就不算個事，現代女藝人整多整少而已」

「到底去哪裡整的？挺厲害」

「整得漂亮沒歪掉不錯啊」

「其實整形變漂亮也沒什麼不好，她比較屬於講話反覆讓人看不過眼，但沒必要攻擊她的長相和身材」

「她自己開心就好，不關其他人事」。



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