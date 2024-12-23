吳奇隆傳婚變　前妻馬雅舒一舉動被網民懷疑「離婚15年仍不甘心」

53歲藝人吳奇隆，年輕時以男團「小虎隊」出道，隨後出演多部電影、電視劇，更與《步步驚心》、《步步驚情》女主角、相差16歲的中國大陸女演員劉詩詩因戲生情，婚後育有一子。然而，結婚9年的吳奇隆和劉詩詩卻不斷傳出婚變，連吳奇隆前妻馬雅舒都點讚一則「離對了」的留言，立刻衝上微博熱搜，引起網友熱議。



吳奇隆前妻馬雅舒點讚一則「離對了」的留言，立刻衝上微博熱搜，引起網友熱議。（微博@馬雅舒）

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綜合陸媒《新浪熱點》、《環球網》報導，吳奇隆前妻馬雅舒於12月20日時，點讚了社群平台上的一則留言，內容與吳奇隆有關，「我始終認為兩個人分開後，過得快樂且美好的那一方就是分對了，離對了」。而馬雅舒還親自回應了另一則留言，只見網友寫下：

「從小就喜歡馬雅舒，面相超級好，很少誇人，我覺得她當年跟吳奇隆一定是受害者，她沒有說什麼，是媒體誇大，讓她一直背負精神折磨，還好她是有大愛的人。」



吳奇隆與《步步驚心》、《步步驚情》女主角、相差16歲的中國大陸女演員劉詩詩因戲生情，婚後育有一子。（視覺中國）

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馬雅舒則簡短回應：

「謝謝。」



馬雅舒點讚網友留言的舉動，瞬間在微博瘋傳，事實上，馬雅舒過去曾被拍到婚內出軌，隨後與吳奇隆離婚，如今已再婚生子。網友紛紛留言，替吳奇隆打抱不平：

「女方自己婚內出軌就低調點別作妖，真當網路沒有記憶嗎」、「二婚這麼多年了還來陰陽前夫啊」、「已經分開了就各自安好吧，你這樣只會讓人覺得你依舊不甘心」、「沒聽過男的說過她任何一句」、「這件事上，我站吳奇隆」、「這個前妻戲真多」。



吳奇隆與劉詩詩結婚7年。（視覺中國）

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吳奇隆、劉詩詩離婚傳聞越演越烈，經查詢雙方的微博，吳奇隆最新貼文仍停留在12月17日，分享自己參加綜藝節目的照片；而劉詩詩最後一次地發文則是12月20日，以轉發貼文方式慶祝澳門回歸中國大陸25週年。近日有陸媒爆料，吳奇隆與劉詩詩名下共同經營的公司已註銷，但目前雙方仍未針對此事和離婚做出任何回應。

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