日本AV第一美腿新有菜哽咽宣布引退 毅然終結三級片生涯原因曝光
撰文：聯合新聞網
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有「日本AV第一美腿」的AV女優新有菜（前藝名：橋本有菜）突然拋出震撼彈，日前閃電在YouTube直播宣布引退，她親口證實將在2025年退出AV界，消息立刻引發眾多「老司機」錯愕與不捨。
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新有菜出身於東京，2016年3月正式出道後，還擁有「次世代直球偶像」的美名，她外型可愛比不少偶像還出色，還曾擊敗AV女優高橋聖子奪下2018年「DMM成人獎」最優秀女優獎。
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新有菜表示，2025年會是她從事AV職業生涯最後1年，到退休前，預計還會有12到14部的作品。她哽咽說：
「現年28的我，原本預期會拍到30歲左右在退休，但回顧以往的作品後，徹底感受到歲月帶來的痕跡，便決定趁自己還在最漂亮、最巔峰的時候結束AV生涯。」
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