甄嬛傳大結局13年後罕見合體 一神秘角色從未在劇中現身首度登場
撰文：聯合新聞網
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宮鬥劇《後宮甄嬛傳》至今已有13年，已經成為經典中的經典。沒想到該劇竟然要睽違13年大合體，推出《甄嬛愛不停》特備節目，主角群孫儷、蔣欣、陳建斌也都確定出席，甚至連從未在劇中出現的「純元皇后」都將首度登場，讓網友超期待。
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劇中讓雍正思念不已的正宮純元皇后，官方日前宣布其實就是女星蔣勤勤，她原本就是也就是陳建斌在戲外的真實老婆，引來大批網友笑說：
「是真純元」、「胖橘真心尖上的人是蔣勤勤，大家都心服口服」。
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