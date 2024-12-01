虞書欣《雙軌》白鹿《唐宮奇案》齊開鏡　最新開播待播陸劇逐套數

白鹿、虞書欣、沈月、楊紫、張婧儀等大陸當紅女星爭相開拍全新陸劇，包括《家業》、《雙軌》、《夢花廷》、《大夢想家》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等等，都讓劇迷們相當期待！接下來就讓我們一起來盤點近日陸續開播、煞科及開鏡的陸劇吧。



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《我是刑警》11月27日央八首播

由徐萌編劇，惠楷棟執導，于和偉、富大龍、丁勇岱、白凡、馬蘇、黃曼等主演的38集刑偵涉案劇《我是刑警》11月27日19:30起登陸CCTV-8黃金強檔，愛奇藝全網獨播。



該劇以1995年震驚中國的鶴崗「128搶劫案」為故事背景。秦川（于和偉 飾）從警官學校畢業回到家鄉，成為派出所民警。偶然的機會，秦川制服了要製造爆炸事件的歹徒，由此開始了他的刑警生涯。在上級領導的帶領下，他逐漸成長成熟，最終成為一名優秀的中國刑警。

獨舌閒談：刑有境，偵無界！致敬每一位奮戰在基層一線的刑偵民警！



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《婚內婚外》11月28日定檔

由王宛平擔任總編劇，丁丁、湯文宇編劇，高希希執導，馮紹峰、蔡文靜、邢昭林、加奈那、黃維德、胡靜等主演的24集都市情感話題劇《婚內婚外》11月28日起登陸東方衛視黃金檔，騰訊視頻全網獨播。



該劇改編自姬流觴發表於起點中文網的小說《我和婚姻的戰鬥》。公益律師甯悅（蔡文靜 飾）發現丈夫胡成（馮紹峰 飾）在她懷孕時出軌，清醒後的她決定從這段維持了五年的「美滿」婚姻中掙脫出來。律師秦燦（邢昭林 飾）為寧悅提供了許多幫助，然而控制欲極強的胡成不滿於她的異常，夫妻二人的「戰鬥」就此打響……

獨舌閒談：希望是爽劇



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《唐宮奇案之青霧風鳴》11月26日開鏡

由孟揚、祝信編劇，尹濤執導，白鹿、王星越主演的古裝懸疑劇《唐宮奇案之青霧風鳴》11月26日橫店開鏡，優酷全網獨播。



該劇改編自森林鹿發表於書旗中文網的小說《唐宮奇案之血玉韘》。上元佳節，甯遠公主在夜宴上離奇身亡，內謁局李佩儀（白鹿 飾）和太史局太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）奉命調查。隨後，大唐內廷發生一系列詭異奇案：「壁上花」「血色天資」「吉時秘聞」「七星錯」……李蕭二人共同探索大唐奇景，感受人間奇情。

獨舌閒談：白鹿&王星越，一晃三搭了…



抗戰劇《我們的河山》煞科

由劉戈建編劇，毛衛甯執導，王雷、陳鈺琪、焦俊豔、張天陽等主演的近代革命劇《我們的河山》11月25日煞科。這部劇為華策克頓錦鯉工作室製作的版權劇，播出平臺待定。



1937年，崮城縣青年共產黨員莊埼風在上級領導周密的指導和帶領下開展減租減息，組織農救會，團結力量一致抗日。最終迎來抗戰勝利。

獨舌閒談：拍出了電影質感！



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懷舊青春劇《櫻桃琥珀》煞科

由曾璐編劇，張開宙執導，趙今麥、張淩赫、董潔、保劍鋒、董璿、張鐸等主演的90後青春成長劇《櫻桃琥珀》11月23日香港煞科，優酷全網獨播。



該劇改編自雲住發表於晉江文學城的同名小說，講述了小名「櫻桃」的小鎮女孩林其樂（趙今麥 飾），與命運多舛的天之驕子蔣嶠西（張淩赫 飾），從小城到大都市，從校園到婚姻殿堂的成長故事。

獨舌閒談：誰在期待趙今麥&張淩赫的現偶二搭？



B站短劇《滿庭芳》開鏡

由西島執導，胡連馨、樊治欣主演的古裝宮廷言情短劇《滿庭芳》11月23日開鏡，B站全網獨播，為每集30分鐘的單元劇。



劇中展現了宮廷生活的各個方面，包括政治鬥爭、家族恩怨、皇室成員之間的愛恨情仇。

獨舌閒談：可以再來一部《古相思曲》嗎？



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都市言情劇《雙軌》開鏡

由趙曉磊編劇並執導，虞書欣、何與主演的都市言情劇《雙軌》11月22日南京開鏡。



該劇改編自時玖遠發表於晉江文學城的同名小說，講述了沒有血緣關係的兄妹姜暮（虞書欣 飾）和靳朝（何與 飾），因父母離異而人生進入雙軌，長大後再度重逢的故事。

獨舌閒談：偽骨科+青梅竹馬+破鏡重圓。



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女性傳奇劇《家業》開鏡

由惠楷棟擔任總導演，楊紫、韓東君、吳冕、田小潔、富大龍等主演的古裝傳奇劇《家業》11月22日開鏡，愛奇藝全網獨播。



明朝中期，李家八房么女李禎（楊紫 飾）為解決生計走上制墨之路，憑藉天資和努力成為徽州墨業黑馬，帶領李墨重回巔峰。面對海外墨業的挑戰，李禎集徽州墨業之精髓，制出頂級墨品，為徽墨贏得「天下第一墨」美名。李禎與駱家次子駱文謙（韓東君 飾）終成眷屬，攜手推動徽墨傳世。

獨舌閒談：中國大女主經商劇+1



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古裝言情劇《夢花廷》開鏡

由柯宜彤編劇，楊歡執導，陳哲遠、張婧儀、梁永棋、鹿騏、陳澄、鶴秋等主演的古裝言情劇《夢花廷》11月22日開鏡，騰訊視頻全網獨播。該劇改編自蕭如瑟發表於晉江文學城的小說《纈羅》，為《斛珠夫人》前傳。



象南國公主緹蘭（張婧儀 飾）在宮變後覺醒了作為「盲歌者」預知未來的能力。陰差陽錯之下，她與來自大徵國的青年將軍湯乾自（陳哲遠 飾）締結婚約。大徵國二皇子仲旭（梁永棋 飾），因緹蘭與他已故的王妃紫簪（張婧儀 飾）面容相似，不顧一切想將緹蘭據為己有……身負預知能力的緹蘭，與愛人生死共擔，和亂世對抗到底。

獨舌閒談：好複雜的情感糾葛，預感上頭！



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青春言情劇《大夢想家》開鏡

由郭增友執導，沈月、吳漢坤、范帥琦、曾柯琅等主演的都市青春成長劇《大夢想家》11月19日福建廈門開鏡，湖南衛視、芒果TV待播。



該劇改編自星河蜉蝣發表於晉江文學城的同名小說。南大法學院的夏夏（沈月 飾）勤工儉學時，結識了同樣在校外兼職賺錢的同班同學謝淮（吳漢坤 飾），兩人相互幫助，逐漸產生感情，卻因家人病情分離。五年後兩人重逢，最終走到一起。

獨舌閒談：學生黨最愛的小甜劇。



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警匪劇《罰罪2》開鏡

由孫然、袁金松、彭琛然、李明康編劇，天毅、易勇執導，黃景瑜、王傳君、梁潔、秦俊傑、薩日娜、李幼斌等主演的《罰罪之英雄簡史》11月18日江蘇常州開鏡，愛奇藝全網獨播。該劇為《罰罪》第二季，第一季已於2022年播出，愛奇藝站內熱度破萬。



第二季中，員警秦楓（黃景瑜 飾）本與劉天也（王傳君 飾）情同手足，後者卻一步步成為漢洲當地最大犯罪頭目。經過數年明爭暗鬥，秦楓最終將多起案件逐一偵破。

獨舌閒談：明年暑期檔我就要看，謝謝。



犯罪片《誤殺3》定檔12.31

由陳思誠監製，甘劍宇執導，李鵬、武文靜編劇，肖央、佟麗婭等主演的犯罪懸疑電影《誤殺3》12月31日跨年檔上映。影片為《誤殺》系列第三部，該系列前兩部均翻拍自外國電影，票房均超過10億。



富豪鄭炳瑞（肖央 飾）邀請老師李慧萍（佟麗婭 飾）為8歲女兒婷婷慶祝生日，其間婷婷被綁架。警官張景賢帶隊偵辦綁架案，消息洩露，在綁匪威脅下，鄭李二人只能甩掉員警自己營救婷婷。陷入絕境的父親與玩弄人心的綁匪展開了一場與虎謀皮的角力，案件背後卻隱藏著更大的陰謀……

獨舌閒談：《誤殺3》能延續票房輝煌嗎？



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