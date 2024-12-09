37歲陸劇女王造型被嫌又醜又老？直言「別嘰歪」脫粉潮衝微博熱搜

內地當紅女星趙麗穎參加新加坡電影節的造型，被部分粉絲認為老氣又不好看，甚至嚴重到要揚言認為應該要換掉經紀人。



趙麗穎參加新加坡電影節的造型，被部分粉絲認為老氣又不好看（微博@趙麗穎）

趙麗穎參加新加坡電影節的造型，被部分粉絲認為老氣又不好看（微博@趙麗穎）

針對此事，趙麗穎更是親自發文回應：

「我覺得今天很nice，不廢話了，晚安。」



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但顯然粉絲的控制欲實在太強，還是不斷痛批她造型不佳，後來直接惹火她，她直言：

是我自己發的，IP是自己顯示的，別嘰歪（編按：嘰嘰歪歪）了，晚安，夢裡什麼都有。 趙麗穎

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不過此舉就惹到不少粉絲，直言要開始脫粉，但是趙麗穎向來是有話直說，踩到地雷她都會回嗆，個性相當直率。

「趙麗穎脫粉」更是衝到微博熱搜冠軍，不過，反而因為她的直言，讓更多人關注她，絲毫不影響人氣。

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