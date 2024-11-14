2024年底8套必睇陸劇：利劍玫瑰/隱娘/濾鏡/失笑/有你的時光裡

劇迷們準備好追劇了嗎？ 2024年底陸劇陣容強大，眾多當紅演員與經典IP齊聚一堂，從古裝仙俠到都市職場，從甜寵愛情到懸疑推理，2024年底陸劇不只題材多元，更是眾星雲集，勢必掀起一波追劇熱潮！



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2024年底必追陸劇：《利劍玫瑰》

「新疆甜心」迪麗熱巴化身女警！即將在年底開播的《利劍玫瑰》以公安打拐民警為原型，劇中以女性視角直面中國拐賣兒童及少女的實況，由迪麗熱巴、金世佳領銜主演。劇情描述一心想要進入禁毒支隊、查找緝毒警察男友死亡真相的女警花鄧妍（迪麗熱巴飾），在一次解救嬰兒人質的意外行動中大放異彩，並一步步揭開了隱藏在一個個拐賣案件背後的驚天黑幕的故事。



2024年底必追陸劇：《愛情有煙火》

由張昊唯、姜珮瑤、鄭水晶主演的《愛情有煙火》根據晉江文學城小說《投行男女》改編，講述了隱形富豪李亦非和打工人錢菲成為室友後，由於性格、經歷、觀念不同產生摩擦，但在相處中逐漸瞭解、磨合，最終室友變情侶，收穫了一份至真至純的感情的故事。



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2024年底必追陸劇：《失笑》

《失笑》由林一、沈月領銜主演，該劇講述了滬漂脫口秀女演員顧逸（沈月飾）的夢想是為觀眾帶來快樂，並全心投入脫口秀事業。 然而，在工作期間遇到一位冷漠男觀眾梁代文（林一飾），為了能夠給他帶來快樂，兩人開始慢慢接觸和瞭解，相互吸引，共同墜入愛河的故事。



2024年底必追陸劇：《你的謊言也動聽》

《你的謊言也動聽》根據二月生的同名小說改編，是由陳星旭、張予曦主演的愛情劇，主要講述了志願者秦翡（張予曦飾）與醫療隊隊長行知止（陳星旭飾）在各自的事業上各自努力，在生活上相互扶持的故事。



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2024年底必追陸劇：《濾鏡》

《濾鏡》由檀健次、李蘭迪、高瀚宇、羅秋韻、黃思瑞、嘉澤、蒲萄等人共同主演，是一部都市科幻愛情喜劇，故事講述了一個疑雲重重的手鐲、一場的奇特體驗和一個超科技產品讓蘇橙橙（李蘭迪飾）擁有了改變容貌的能力，與蘇橙橙心意相通的唐奇（檀健次飾）揭開了她變換身份的真相，兩人要一起面對濾鏡手鐲帶來的嚴峻挑戰的故事。



2024年底必追陸劇：《白色橄欖樹》

《白色橄欖樹》是軍旅題材愛情劇，根據玖月晞的同名小說改編，由陳哲遠、梁潔領銜主演，劇情講述梁城衛視女記者宋冉（梁潔飾）在動蕩的東國執行採訪任務時突遇危險，被在東國做志願者的華裔爆破工程師李瓚（陳哲遠飾）相救，相同的理想和契合的靈魂讓兩人慢慢擦出了愛的火花的故事。



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2024年底必追陸劇：《有你的時光裡》

《有你的時光裡》根據愛喝水的小說《你是光陰派的糖》改編，講述了事業全能、雷厲風行的都市女強人姐姐王焱和一身傲骨硬闖深圳的叛逆妹妹王靈均二人共同在大城市經歷職場風波、戀情糾葛後放下內心芥蒂重新審視自我，最終實現雙向救贖的故事。由童瑤、周依然、李澤鋒、張子賢領銜主演，是一部都市情感治癒劇。



2024年底必追陸劇：《隱娘》

《隱娘》由秦嵐、鄭業成、胡連馨領銜主演，該劇以中唐為背景，講述安史之亂後，唐朝局勢變幻莫測，在亂世之中「隱娘」巾幗不讓鬚眉，在神秘刺客組織白玉京中經歷的愛恨情仇、守護天下蒼生，於各方勢力割據之下，挺身而出從中斡旋，最終為保護天下蒼生而戰的故事。



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