64歲情歌王子唱歌表現失準「驚傳患肺癌末期」演唱會臨時取消

台灣「情歌王子」齊秦以一曲〈大約在冬季〉紅遍兩岸三地，深情嗓音擄獲無數歌迷芳心。不料，近日傳出這位台灣樂壇天王健康亮起紅燈，驚傳肺癌末期，正在北京治療中，令粉絲相當意外。



台灣「情歌王子」齊秦以一曲〈大約在冬季〉紅遍兩岸三地。（微博@齊秦）

齊秦叱咤歌壇多年。（微博@齊秦）

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據大陸娛樂博主「懂瓜呱」爆料指出，知情人士透露，齊秦經多方檢查後確診罹患肺癌末期。儘管友人建議他轉往國外或台灣就醫，但長年定居北京的齊秦仍選擇留在當地接受治療。據了解，齊秦平時有抽煙、飲酒及嚼食檳榔的習慣。消息指出，雖然身患重病，但他目前尚未住院，情緒狀態穩定，除積極配合治療外，也持續與朋友聚會，並為未來的演出做準備。

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事實上，齊秦日前在蘇州的演出表現明顯不在狀態，從影片中可見，齊秦皮膚黝黑，身形明顯發福，演唱時嗓音沙啞且中氣不足，遇到高音段落則舉起咪高峰請觀眾合唱，不少歌迷直呼：「過去帥得像一匹狼的齊秦不見了。」隨後原定於24日在平陽舉行的群星演唱會，也以聲帶發炎為由臨時取消演出。

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