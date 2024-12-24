47歲視后遇意外「腳底被木頭插入」突入急症室 忍數日IG揭心聲
撰文：TVBS新聞網
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楊謹華除了平日工作外，也經常會在社群平台上分享自己的生活點滴，與粉絲互動。而近日她突然透露自己前幾天在家出了意外，腳底遭木頭插入，嚴重到急送急症室治療。
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照片中，楊謹華蜷曲坐在病床一角，穿著紅色格紋襯衫和黑長褲，簡單輕便。而她也雙手掩面並將受傷的左腳伸直，情況看似相當嚴重。而替她處理傷口的醫護人員，將一塊綠布放在她的腳上，正專心地替楊謹華處理傷口。楊謹華表示，此次意外是發生在前幾天晚上的收工後：
「我想到腳底要打麻藥及有可能劃一刀，我腋下就流汗，能拖多久就多久。」
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而楊謹華指出，自己當時隔天早上本來想先去拍戲，拍完再處理，但最後傷勢太嚴重，還是被同事緊急帶去急症室。最後，楊謹華也特別感謝急症室的醫護人員：「她非常的細心，在她堅持不劃一刀的情況下，耐心的慢慢挑細小的木屑．」沒想到貼文釣出了醫護人員本人，楊謹華也再度於留言區表達感謝：
「謝謝妳的留言，讓我可以再跟妳道謝。」
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