曾志偉話女兒多餘「火爆場面曝光」曾寶儀回應事件咁形容父女關係

曾寶儀日前登上台灣節目《夜市王》擔任飛行嘉賓，她評論「有些醬料就是多餘」，爸爸曾志偉則回應「最多餘就是妳來到這個地球」，節目播出後，曾志偉的發言引起網友熱議，不少網友認為曾志偉這句話不尊重女兒曾寶儀，曾寶儀也對此發聲了。



曾寶儀日前登上台灣節目《夜市王》擔任飛行嘉賓。（緯來提供）

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曾寶儀說，節目播出後她收到很多私訊，「有人明白那就是節目效果捧腹大笑，也有朋友心疼我來給我摸摸頭」，她和大家保證「我現在心裡沒有那個洞，所以這句話我聽了完全沒有感覺，放心」，她也形容現在和爸爸的關係：

「雖然他沒有明說，我現在已經完全不會懷疑他很愛我，或者就像十幾歲時的我寫信給他時的心情一樣，你不用回信，你知道我在這就好。」



請大家不用為她擔心。

曾寶儀形容現在和爸爸的關係：「雖然他沒有明說，我現在已經完全不會懷疑他很愛我，或者就像十幾歲時的我寫信給他時的心情一樣，你不用回信，你知道我在這就好。」（視覺中國）

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