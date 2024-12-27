TVB三藝人登台灣綜藝　齊認《影后》粉絲「她」想向楊謹華學習

張振朗、劉佩玥以及陳曉華飛到台灣出席「TVBI台灣傳媒晚宴」，陳曉華和張振朗都聊到《影后》，陳曉華很喜歡楊貴媚：「看了她演戲會雞皮疙瘩！」張振朗也對謝盈萱、劉冠廷有感覺：「超級厲害，看了好幾遍！」劉佩玥則覺得楊謹華一直有新鮮風格，不只想合作還想跟她學習。



劉佩玥（左起）、張振朗、陳曉華盛裝出席「TVBI台灣傳媒晚宴」。（TVBI提供）

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三人並於此行首次參與多個台灣皇牌綜藝節目, 包括《女人我最大》，還有棒棒堂最新綜藝節目 《來吧！哪裡怕！》， 一起跟棒棒堂大男們玩得瘋狂。劉佩玥很開心能去錄製《女人我最大》，她說：

「見到藍心湄，是我從小看到大，很多化妝技巧都是在這節目裡面學的，好好玩！看見真人很開心！我們有合照，可惜照片糊掉！」



早前熱播的《新聞女王》已落實開拍第二輯, 陳曉華飾演SNK News新聞記者唐芷瑤。（《新聞女王》劇照）

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早前熱播的《新聞女王》已落實開拍第二輯, 陳曉華飾演SNK News新聞記者唐芷瑤, 分享拍攝點滴, 還有大推數齣熱點劇集分別《金式森林》、《死有對証》、《夫妻的博弈》。張振朗早前出演的《反黑英雄》獲得好評，剛拍完不久的《刑偵12》更與林保怡合作, 與媒體暢聊幕後拍攝趣事。

張振朗早前出演的《反黑英雄》獲得好評。（《反黑英雄》劇照）

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劉佩玥除了分享於《巨塔之后》跟各大女主的合作點滴外，也透露接下来的工作計劃。三位藝人均不約而同表示這次台灣之行最興奮莫過於參與各皇牌綜藝節目，平時也有收看台灣的節目, 能夠成為其中的嘉賓感到榮幸, 希望將來有更多的機會到台灣跟不同團隊合作。

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