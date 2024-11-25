鍾雪瑩擊敗吳君如張艾嘉「爆冷」封金馬獎影后 評審親揭跑出原因
撰文：中天新聞網
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第61屆金馬獎頒獎典禮於23日晚間圓滿落幕，金馬獎執委會執行長聞天祥現身說明票選過程，提到此次評審過程長達7小時，競爭最激烈的，是討論多達4輪才有結果的最佳男配角獎；至於鍾雪瑩擊敗「魔王級演技」的張艾嘉、吳君如獲得影后，最終拍板定案的內幕也曝光。
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聞天祥透露本屆最佳女主角獎，評審的討論聚焦在鍾雪瑩、張艾嘉、吳君如3人，但因鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》演出聽障人士，在詮釋手語、讀他人唇語的細膩演出，成為了她最終脫穎而出的關鍵之一。
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雖然支持張艾嘉、吳君如的評審一度想翻案，但要多達11票同意才能成立，於是仍是鍾雪瑩勝出，第2高的票數則是張艾嘉；而評審之一的謝盈萱，特別向聞天祥坦言此次的死亡之組「好難選」，同時也大讚張艾嘉與吳君如的演技「游刃有餘」，並向她們的演出致敬。
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而在影帝的票選過程中，喜翔、張志勇及游學修各有支持者；男配角的討論則最為激烈，評審團足足討論了4輪，才定案是《角頭－大橋頭》的施名帥。
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