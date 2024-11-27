吳君如失金馬影后　遇1個神級導演即變小粉絲　獲對方2字應承合作

香港票房飆出近2000萬港幣的愛情喜劇片《我談的那場戀愛》，由金馬獎話題女王吳君如、人氣歌手張天賦主演，即將在本週五在台灣上映，電影以搞笑浪漫的網戀詐騙題材引發觀眾共鳴，吳君如從內斂壓抑到戀愛時心花怒放的反差，及情緒累積到頂點一次爆發宣洩，精湛動人演出再創個人演技天花板，入圍本屆金馬獎「最佳女主角」、「最佳新導演」兩項大獎，吳君如也旋風到台灣19小時力挺，並留下陣陣高潮，與主持人劉冠廷逗趣互動，還與男神許光漢借位接吻，讓觀眾們回味不已。



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吳君如後來在慶功宴上與李安導演、金馬執委會主席李屏賓相見歡，她開心挽著李安和李屏賓合照，高呼：「我們再瘋狂一次吧！」2007年吳君如與李安頒發金馬影帝前上演經典的「撕信封」橋段，當時她不斷跟李安導演說著：

「你瘋狂一次好嗎？」



沒想到17年後吳君如仍記憶猶新並重現這句台詞，令在旁的李安導演不禁莞爾。

吳君如見到李安宛如小粉絲，依偎在導演身上。（甲上提供）

吳君如也把握機會向李安導演毛遂自薦，希望將來能演出李安導演的作品，李安秒答應：「會的。」此外，吳君如也與導演何妙祺、監製陳慶嘉、資深演員陳輝虹高舉電影情節中的海鹽啤酒，歡慶電影在香港賣座2000萬港幣，預祝台灣票房也順利開紅盤。

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《我談的那場戀愛》導演何妙祺、監製陳慶嘉、美術總監莫少宗、剪接師杜師頌到台灣出席金馬影展映後座談，透露電影製作上雖然獲得「首部劇情電影計劃」800萬港幣資金支持，仍不足以負擔吳君如的片酬和業界頂尖的金獎幕後團隊，導演表示很感謝監製陳慶嘉不斷幫她刷「人情卡」，很多人只收紅包友情相挺，女主角吳君如也願意不收片酬演出，票房理想再分紅如今香港票房與口碑皆成績亮眼，是近期最具話題的愛情喜劇片，導演何妙祺表示雖後續還要等戲院拆帳，但吳君如的分紅總算有著落。

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電影後段在北海道札幌取景，札幌電視塔、大通公園及路面電車等知名景點都入鏡，氛圍浪漫悠閒，對此導演何妙祺說：

「人在不熟悉的地方，更容易放下平日的自己，所以劇情設計上一定要去外地，而且我從以前就想著，如果我當電影導演，一定要去日本拍攝。」



陳慶嘉坦言以本片製作費要去外地不太可能，所幸札幌市政府願意資助海外電影拍攝，簡直是上天給的禮物。導演何妙祺感恩表示：

「很感謝整個團隊，每個人都很用心，作為一個新導演不知道為何這麼好運，甚至何德何能，不了解的人會以為是一個很大型的製作，因為全部人都是行業內的菁英。」



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