鍾雪瑩專訪｜新科金馬影后呻冇戲演揭香港演員困境　身兼多職維生

29歲鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》演活聽障人士，一舉拿下本屆金馬獎影后。她接受聯合報專訪，坦言香港拍戲遇到極大困境：「不是我能選要演什麼，是根本沒有戲可以演。」



鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》飾演聽障女孩。（《看我今天怎麼說》劇照）

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鍾雪瑩去年就以《填詞L》首度提名金馬影后，今年二度叩關，本以為她戲約多多、細挑劇本，這次以精湛演技詮釋聽障女孩，一舉打敗了張艾嘉、吳君如等強敵，拿下金馬影后殊榮。鍾雪瑩坦言：

「其實並沒有太多選擇，香港的市場還是太小，我有戲就演，目前暫時就沒有新的電影可拍。」



好在她同時還是個填詞人，更曾過擔任廣播節目主持人，是位斜槓才女，經濟上不用擔心。

鍾雪瑩去年就以《填詞L》首度提名金馬影后。（《填詞L》劇照）

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鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》是聽障女孩「素恩」，母親則要她裝上人工耳蝸、努力學口語，不能比手語，盡可能融入社會。雖然她努力讓自己和「一般人」一樣，卻在遇上比手語為榮、以聾人為傲的游學修後，開始懷疑自己，打破自我認同，找到重新認識自己的機會。

鍾雪瑩分享，其實學手語和不自然的口語靠練習都可以完成，但她覺得最難的一場戲反而是她和游學修在海邊要下水的戲，她笑說：

「我怕體力不夠，加上對運動沒有什麼信心，雖然會游泳但一整天泡在水裡，還是會有一點怕。」



鍾雪瑩覺得最難的一場戲反而是她和游學修在海邊要下水的戲。（《看我今天怎麼說》劇照）

游學修亦憑《看我今天怎麼說》入圍本屆金馬獎影帝。（FB@neoyau19）

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鍾雪瑩分享，她演出的「素恩」其實是集合了好幾個人的人生，她和不少聽障人士聊天後集大成，她說：「我觀察很久，其中一個人和我聊很多，我從他身上學到很多還獲取很多特質。」鍾雪瑩不是個話多的女生，在片場就是專注工作，也不會和劇組打成一片，獨特的冷調個性，反而讓她更有魅力。

鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》演活聽障人士，一舉拿下本屆金馬獎影后。（IG@chungsaid）

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鍾雪瑩二度入圍金馬獎，她在開獎前依舊淡定，坦言能參加金馬心情非常開心，但真的不會緊張，能來台灣參加就是最棒的禮物。而這一次成功封后，也是她演員生涯的成功邁入另一個階段，更是她邁入30歲前最棒的肯定。

鍾雪瑩接受聯合報專訪，坦言香港拍戲遇到極大困境。（聯合報授權使用／記者陳穎攝）

鍾雪瑩二度入圍金馬獎，她在開獎前依舊淡定，坦言能參加金馬心情非常開心，但真的不會緊張，能來台灣參加就是最棒的禮物。（聯合報授權使用／記者陳穎攝）

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