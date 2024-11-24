金馬獎2024︱劉冠廷初做司儀狂講錯嘢　不止吳君如連這影后也黑面

第61屆金馬獎盛大登場，劉冠廷首度挑大樑擔任主持人，開場獨白介紹長達18分鐘。



一一介紹入圍者時，過程一度有些尷尬，鏡頭拍到台下的謝盈萱當場垮臉，接著介紹到吳君如時還「講錯話」，讓吳君如也一秒黑臉。

劉冠廷首度擔任主持人（MyVideo截圖）

劉冠廷首度擔任主持人，獨自一人撐起開場表演，介紹時間長達18分鐘，接著他自嘲不擅長唱跳，鏡頭一轉拍到台下的謝盈萱，拿謝盈萱2022年主持金馬時，開金口獻唱《謝謝儂》的橋段，謝盈萱被CUE後一秒臭臉，劉冠廷趕緊解釋：

學姐學姐很棒，是我爛我就爛！學姐不好意思，是我爛！

一來一往巧妙接哏逗笑大批網友。

謝盈萱被CUE後一秒黑臉（MyVideo截圖）

謝盈萱被CUE後一秒黑臉（MyVideo截圖）

不只如此，在介紹到吳君如時，劉冠廷先是說：「好久不見！」突然又改口：

不對！我們根本就沒見過，但是我小時候常常看你的電影。

吳君如聞言又一秒黑臉，相當配合劉冠廷的玩笑。

吳君如反應獲網友讚是全晚亮點（MyVideo截圖）

吳君如反應獲網友讚是全晚亮點（MyVideo截圖）

網友笑爆：

「吳君如效果很準」

「兩個黑臉救金馬」

「盈萱君如救了金馬」

「吳君如好好笑」



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