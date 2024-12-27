天后現身劉德華演唱會獻吻　50歲睇騷慶生曾揚言「此生非他不嫁」

謝金燕是聖誕寶寶，25號過50歲生日，在這重要的日子，她將時間留給偶像劉德華（華仔），特地飛到香港紅館朝聖男神的演唱會，笑說生日和聖誕節都跟偶像一起過很浪漫。



謝金燕特地飛到香港紅館朝聖男神的演唱會。（IG@jeanniehsieh___bbb）

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謝金燕是出了名的華仔鐵粉，年輕時更放話此生「非他不嫁」，2018年出席第55屆金馬獎頒獎典禮時，當時她擔任頒獎嘉賓，向台下的華仔喊話：「總有一天會有一部電影，女主角謝金燕，男主角劉德華。」經紀人球球更透露，她從小苦練粵語，就是等哪天華仔找她拍電影，語言上溝通順暢，還立刻派上用場。

謝金燕是出了名的華仔鐵粉，年輕時更放話此生「非他不嫁」。（IG@jeanniehsieh___bbb）

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今年華仔在台北小巨蛋開唱，謝金燕特地送上玫瑰花籃示愛：

「祝劉德華演唱會順利，我們唯一的華仔，永遠的巨星。」



這次華仔重回香港紅館開唱，期間正值聖誕節，身為壽星的謝金燕也特地前往欣賞。

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謝金燕在臉書分享追星照，更大方嘟嘴獻吻華仔的人形立牌，開心笑說：

「快閃香港～浪漫過日子。50歲的生日也是聖誕節還跟華仔一起過，也是夠浪漫的。 為各位姐寶做了最佳迷妹示範，以後看姐姐請用這種標準，做個稱職的顯眼包。」



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