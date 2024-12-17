劉德華出名脾氣好罕見發火　教女做功課教到嬲　網民：天王也是人

香港天王劉德華日前才睽違10年再度到台灣開唱，再度在當地掀起熱潮，他叱吒演藝圈多年，私生活一直很低調，他在2008年宣布與朱麗蒨（舊誤作朱麗倩）結婚喜訊，2012年女兒劉向蕙（Hanna）出生，但一直很保護女兒的隱私，直到去年父親離世，12歲的劉向蕙長相終於曝光，模樣和媽媽一個樣。



劉德華一直很保護女兒的隱私，直到去年父親離世，12歲的劉向蕙長相終於曝光，模樣和媽媽一個樣。（資料圖片／葉志明、陳順幀攝）

劉德華一直很保護女兒的隱私，直到去年父親離世，12歲的劉向蕙長相終於曝光，模樣和媽媽一個樣。（資料圖片／葉志明、陳順幀攝）

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劉德華一直都是好脾氣，但是他也有發火的時候，而且還是面對自己「上輩子情人」。他早前表示在教女兒作業的時候氣到失控，甚至忍不住開罵，不少網友驚呼：「天王也有頂不住的時候！」原來當時女兒劉向蕙才9歲，剛上二年級不久，劉德華在家教女兒做作業，沒想到女兒被一個題目卡住怎麼教都不懂，天王氣到開罵：

「有沒有搞錯啊？都這樣了你還不懂？」



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不少網友表示：

「教小孩就是這樣，好脾氣都會用光」

「罵也沒有用」

「教小孩就是自我內傷的時候」

「天王也是人」

「正常的家庭生活就是這樣」

「小孩就是剋星」。



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