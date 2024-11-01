網傳劉德華細佬照片 滿臉鬍渣體格魁梧 兩兄弟唔似樣但感情極佳
撰文：聯合新聞網
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劉德華不僅會唱歌，也是超級會演電影的影帝，昨天因為颱風康芮攪局，讓他在台灣的演唱會臨時取消，好在最後決定延期，一天唱兩場，才讓大批台灣「華嫂」破涕為笑。
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劉德華對私生活很保護，很少談論家庭生活，他在家中排行第四，一共有三個姐姐、一個弟弟、一個妹妹，而弟弟劉德盛一直被網友起底，外貌粗曠、滿臉鬍渣，據傳雖然外貌不起眼但是身價上億。
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網路上瘋傳劉德盛的照片，魁梧體格、滿臉鬍渣的粗礦外形，生活相當簡樸，平常都是穿著T恤，劉德盛就像一般大叔，很難想像他的哥哥竟然就是天王劉德華，不過據悉兄弟感情極佳，只是在外兩人不會多說家人的事。
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