網傳劉德華細佬照片　滿臉鬍渣體格魁梧　兩兄弟唔似樣但感情極佳

劉德華不僅會唱歌，也是超級會演電影的影帝，昨天因為颱風康芮攪局，讓他在台灣的演唱會臨時取消，好在最後決定延期，一天唱兩場，才讓大批台灣「華嫂」破涕為笑。



【圖輯】點圖放大看劉德華昔日靚相及被傳是劉德華弟弟的照片👇👇👇

+ 17

劉德華對私生活很保護，很少談論家庭生活，他在家中排行第四，一共有三個姐姐、一個弟弟、一個妹妹，而弟弟劉德盛一直被網友起底，外貌粗曠、滿臉鬍渣，據傳雖然外貌不起眼但是身價上億。

【相關圖輯】劉德華演唱會台上踩空跌倒後11字報平安 巡演意外頻生粉絲心驚驚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

網路上瘋傳劉德盛的照片，魁梧體格、滿臉鬍渣的粗礦外形，生活相當簡樸，平常都是穿著T恤，劉德盛就像一般大叔，很難想像他的哥哥竟然就是天王劉德華，不過據悉兄弟感情極佳，只是在外兩人不會多說家人的事。

【相關圖輯】劉德華罕談朱麗倩 結婚多年維繫感情靠6招 戀情保密原因是…？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

老婆不叫「朱麗倩」！ 劉德華正名了 嬌妻相伴抵台罕露面

要不是「下一站」可能還在端盤子！ 吳慷仁緬懷癌逝陳慧翎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】