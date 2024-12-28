31歲韓團男偶像服役期間出國食煙飲酒 仲凸個肚腩赤裸上身去派對
撰文：聯合新聞網
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WINNER成員宋旻浩23日退伍，但因他日前被韓媒《Dispatch》爆服役懈怠、出勤造假爭議，已被警方依涉嫌違反並兵役法進行調查，若懈怠屬實，需重新服役。
而《Dispatch》再指出他服役期間出國參加派對，並曝光他一頭及肩長髮，裸上身在嗨玩party的照片。
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《Dispatch》27日獨家報導宋旻浩於去年8月現身DJ派對上的畫面，該期間他已入伍服役，並以替代役在麻浦設施服役。
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在曝光的照片中，宋旻浩戴著帽子，穿著短褲拖鞋，上衣套在脖上裸著上身，四周都是人。一位參加派對的人告訴《Dispatch》：
「宋旻浩很享受聚會，在派對上喝酒抽煙」
沒有社交恐懼或恐慌症的跡象。
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