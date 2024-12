BIGBANG前成員勝利現身澳門酒局　一句話疑似隔空挑釁向佐

南韓團體BIGBANG前成員勝利於2023年2月出獄後,不僅沒有悔改之意,更是在亞洲各地狂歡,傳要在香港開夜店,向佐當時警告:「滾回自己的國家!」;而勝利近日再被拍到現身澳門酒局,疑似挑釁向佐,引發網友熱議。



勝利近日現身澳門與朋友開Party,他依舊帶著高挑辣妹赴約,其他友人也相當興奮招呼,從曝光的影片中可見,酒局出現許多女孩陪同,他也摟著金髮妹,更是High到猛拉身邊好友的衣服;而影片中標註「Catch me if you can!」,疑似在挑釁先前開砲的向佐。

事實上,勝利2006年以BIGBANG成員出道,在全世界擁有諸多粉絲,他2018年底捲入Burning Sun事件,於2019年宣布退出演藝圈;而他2020年1月因涉及性暴力、性買賣、賭博、違反《外匯交易法》等9項罪名被起訴,並於2022年5月判處1年6個月有期徒刑,不過,他已於2023年2月出獄,更是時常出現在亞洲各地酒局,更是一度傳出他將在香港開設夜店。

香港影視大亨向華強的兒子向佐當時在微博發文,寫下:「真的不歡迎,麻煩離開中國香港遠一點」,更直接向勝利砲轟:「滾回自己國家」;而相當微妙的是,有網友挖出向佐的妻子郭碧婷曾與勝利合作電影《宇宙有愛浪漫同遊》,2人在片中飾演情侶,更在歌曲〈Faded〉中文版MV中,出現親密擁抱及接吻鏡頭,引發網友熱議。

