BIGBANG前成員勝利現身澳門酒局　一句話疑似隔空挑釁向佐

南韓團體BIGBANG前成員勝利於2023年2月出獄後，不僅沒有悔改之意，更是在亞洲各地狂歡，傳要在香港開夜店，向佐當時警告：「滾回自己的國家！」；而勝利近日再被拍到現身澳門酒局，疑似挑釁向佐，引發網友熱議。



【圖輯】點圖放大看BIGBANG前成員勝利現身澳門酒局的畫面👇👇👇

勝利近日現身澳門與朋友開Party，他依舊帶著高挑辣妹赴約，其他友人也相當興奮招呼，從曝光的影片中可見，酒局出現許多女孩陪同，他也摟著金髮妹，更是High到猛拉身邊好友的衣服；而影片中標註「Catch me if you can！」，疑似在挑釁先前開砲的向佐。

【圖輯】點圖放大看BIGBANG前成員勝利昔日就Burning Sun事件上庭的畫面👇👇👇

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事實上，勝利2006年以BIGBANG成員出道，在全世界擁有諸多粉絲，他2018年底捲入Burning Sun事件，於2019年宣布退出演藝圈；而他2020年1月因涉及性暴力、性買賣、賭博、違反《外匯交易法》等9項罪名被起訴，並於2022年5月判處1年6個月有期徒刑，不過，他已於2023年2月出獄，更是時常出現在亞洲各地酒局，更是一度傳出他將在香港開設夜店。

【圖輯】點圖放大看「勝利性愛聊天室對話翻譯版」👇👇👇

香港影視大亨向華強的兒子向佐當時在微博發文，寫下：「真的不歡迎，麻煩離開中國香港遠一點」，更直接向勝利砲轟：「滾回自己國家」；而相當微妙的是，有網友挖出向佐的妻子郭碧婷曾與勝利合作電影《宇宙有愛浪漫同遊》，2人在片中飾演情侶，更在歌曲〈Faded〉中文版MV中，出現親密擁抱及接吻鏡頭，引發網友熱議。

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