IU自爆患不治之症斯基特症候群 嚴重到部分皮膚壞死針拮都不會痛
撰文：聯合新聞網
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韓國歌姬IU與女星劉寅娜因合作韓綜《英雄豪傑》成為好友，多年來維持情誼。
最近IU上劉寅娜主持的節目，首度吐露罹患「斯基特症候群」（Skeeter syndrome），據悉，該病症目前無法根治。
IU近期在劉寅娜節目中被問到「整晚被蚊子聲騷擾但沒被叮 VS 沒聽到蚊子聲但隔天發現被叮了」殘酷二選一時，她思考很久後坦言還是別被叮比較好，並自曝其實患有斯基特症候群，「只要被叮就變成一個腫塊」，不僅腫痛，嚴重時還會流膿，讓她必須服用抗生素。
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IU還透露小時候被蚊子叮，有些部位嚴重程度竟已讓她皮膚壞死，針扎下去都不會痛，透露受疾病所苦的慘痛經驗。
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