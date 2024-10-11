韓國男團主音涉「性犯罪」　遭立案隔日扮冇事　照開直播慶生挨罵

韓團NCT前成員文泰一8月爆出涉嫌「性犯罪」遭退團。



NCT前成員文泰一8月爆出涉嫌「特殊強姦罪」遭退團（IG@mo.on_air）

文泰一遭立案隔天，竟還與粉絲直播互動慶生（Youtube@TAEIL_MOON直播截圖）

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文泰一2位友人對喝醉的女子下手，涉嫌「特殊強姦罪」目前正在接受警方調查；不過，他過去的直播也重新被提起，正是他遭立案隔天，竟還與粉絲互動慶生，再次引發熱議。

據韓媒報導指出，他6月13日被受害者提出報案後，便被警方立案調查；而他於6月14日的直播又遭翻出，只見他雖然顯得有些沒精神，但仍與粉絲互動並慶生，他當時表示：「非常感謝大家的生日祝福，因為有大家的祝福，我才能度過這麼快樂的生日」，似乎看不出是個涉入重大犯罪的人。

該影片重新被提起後，許多人更加憤怒及失望，紛紛怒罵：

「你一定要受到懲罰」

「真的太可怕了」

「怎麼可以這麼厚顏無恥」

「犯了罪還敢直播」

「特殊強姦？這傢伙到底在幹什麼」

「希望你永遠不要再出現在成員們面前」



留言區幾乎被批評聲浪淹沒。

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事實上，韓媒《朝鮮日報》7日曝光文泰一的罪名，指出他遭指控合夥2位友人，對1名喝醉的女子性侵並得逞，全案目前朝「特殊強姦罪」偵辦，案件已於9月12日移交給首爾中央地檢調查。

另外，傳言他涉嫌「吸毒犯案」一事，警方則否認該消息；而「特殊強姦罪」成立為持凶器脅迫性關係，或者2人以上集體性侵。

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