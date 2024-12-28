26歲女歌手被爆掛急診疑患神經系統病　經紀公司老闆被批仲去旅行

昨日，內地人氣女星趙露思傳出掛急診的消息，只見她坐在輪椅、精神相當不濟，且她有著2900多萬粉絲的個人微博也無預警關閉，讓許多粉絲相當擔心。



內地狗仔「八圈李元芳」PO出趙露思在輪椅上最新照片，表示趙露思疑似患上了神經系統疾病，並把矛頭指向趙露思經紀公司「銀河酷娛」和「戀人」劇組。

內地網友在「趙露思超話」分享1張照片，只見有名疑似趙露思的女子，坐在輪椅、整個人向一側傾倒，需由人推動輪椅行動，不難看出極為疲憊（微博＠飯圈天真妹）

內地狗仔「八圈李元芳」PO出趙露思在輪椅上最新照片（百度＠八圈李元芳）

回顧整起事件，先是一名內地網友在「趙露思超話」分享1張照片，只見有名疑似趙露思的女子，坐在輪椅、整個人向一側傾倒，需由人推動輪椅行動，不難看出極為疲憊；該照片曝光後，更是引發多種猜測。

【圖輯】點圖放大看趙露思靚相👇👇👇

+ 22

此外，粉絲更發現趙露思累積2900多萬粉絲的微博帳號被鎖起，紛紛要求其工作室出面說明，湧入留言求真相：

「為什麼要鎖趙露思微博，請解釋清楚！」

「能否回應一下，很擔心她」

「希望她平安無事，保持健康」

「靜待官方通知，大家不要亂傳」



此時內地狗仔「八圈李元芳」發布一則影片，表示趙露思疑似患上了神經系統疾病，並把矛頭指向趙露思經紀公司「銀河酷娛」和「戀人」劇組，還爆料「銀河酷娛」的老闆吳曉玲，罵她明知趙露思生重病，卻照常出門遊玩。

【相關圖輯】趙露思古裝陸劇推薦Top10：傳聞中的陳芊芊、萌妻食神、長歌行…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

趙露思的工作室也在今日稍早回應，強調趙露思進劇組後，積極配合準備工作，為此付出大量的時間與精力，不過，她18日突發身體不適，第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在遵照醫囑治療休養中；工作室也表示，未來將以身體健康為首要考慮，並暫停後續所有工作，盼外界給予身心休息的空間。

【相關圖輯】珠簾玉幕｜5大賣點逐個數 趙露思劉宇寧玩虐戀 因愛生恨變敵人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

趙露思、迪麗熱巴慘敗？ 陸「最美女演員」竟是她高票奪第1名

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】