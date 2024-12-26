聖誕節大S徐熙媛罕露面「容光煥發」網民：遇到對的人真的會回春
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
小S的大女兒Elly在美國留學，這次趁著假期返台灣與家人共度聖誕節，小S開心曬出與Elly的同框照，更加碼曬出一家人的大合照，難得見到大S露面，狀態讓網友大讚。
【圖輯】點圖放大看更多Elly靚相👇👇👇
+16
小S曬出與Elly合照，並感性寫道：「我親愛的大寶貝回來了～就算她現在給我用超長美甲，眼線拉到太陽穴，但她永遠都還是我心中的許俏妞。」之後小S再分享與大S、姊夫具俊曄、大姊、S媽的合照，已許久沒有公開露面的大S，被網友大讚：
「遇到對的人真的會回春！」、「大S一直雪藏在家比以前更白了」、「熙媛好美 好久不見了」、「大S真的很漂亮又少女的」。
【圖輯】點圖放大看更多大S靚相👇👇👇
+11
聖誕假期想做兼職？美媒揭「5大好賺副業」 扮聖誕老人可賺11萬同事偷聖誕禮物辯解「開玩笑」！計劃被毀想提告 網友提注意1事「聖誕老人」超速被通緝！美國佛羅里達州公路狂飆電單車畫面曝光唐鶴德IG曬張國榮梅艷芳30年前聖誕節合照 網民眼濕濕：想念他們聖誕「醜毛衣」俗氣但應節！ 近年再次爆紅全靠這電影幫霍格華茲送信？美國居民家中驚見「貓頭鷹亂飛」還停聖誕樹上
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】