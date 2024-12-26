聖誕節大S徐熙媛罕露面「容光煥發」網民：遇到對的人真的會回春

小S的大女兒Elly在美國留學，這次趁著假期返台灣與家人共度聖誕節，小S開心曬出與Elly的同框照，更加碼曬出一家人的大合照，難得見到大S露面，狀態讓網友大讚。



小S開心曬出與Elly的同框照。（IG@elephantdee）

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小S曬出與Elly合照，並感性寫道：「我親愛的大寶貝回來了～就算她現在給我用超長美甲，眼線拉到太陽穴，但她永遠都還是我心中的許俏妞。」之後小S再分享與大S、姊夫具俊曄、大姊、S媽的合照，已許久沒有公開露面的大S，被網友大讚：

「遇到對的人真的會回春！」、「大S一直雪藏在家比以前更白了」、「熙媛好美 好久不見了」、「大S真的很漂亮又少女的」。



小S更加碼曬出一家人的大合照，難得見到大S露面，狀態讓網友大讚。（IG@elephantdee）

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