曾志偉回應話曾寶儀多餘「講狠一點沒關係」親解不向女兒催婚原因
撰文：聯合新聞網
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曾志偉日前和女兒曾寶儀在台灣節目《夜市王》同框，擔任飛行嘉賓的曾寶儀評論美食一句「有些醬料就是多餘」，曾志偉回應「最多餘就是妳來到這個地球」，讓不少網友心疼曾寶儀，曾志偉昨日出席高爾夫球會所開幕活動，解釋兩人單純就是綜藝效果，他也不會跟不熟的人開這種玩笑。
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曾志偉的一句「最多餘就是妳來到這個地球」在網路上快速發酵，甚至曾寶儀還特地在臉書發文回應「我現在心裡沒有那個洞，所以聽了那句話之後，完全沒有感覺，希望大家可以放心」，曾志偉大笑解釋：「跟不熟的人講有關係，跟女兒講狠一點沒關係，父女之間沒有什麼不能講的。」他還說：
「我們兩有個默契，知道哪些是真的要關心的，哪些只是效果。」
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而曾寶儀跟男友愛情長跑多年，問他會對女兒催婚嗎？他回「我對這件事很開放，該結婚或不結婚，生不生孩子，我都很Free，他們夠大了，有自己的選擇權利」，他認為年代不一樣了：
「我們那個年代結婚是為了讓爸爸媽媽開心 結果結了就離了，我會給孩子自由選擇。」
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