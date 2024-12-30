一線女星疑因失語症停工　再傳壓力爆煲一度失聰　網民批公司無良

大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，27日其工作室發聲證實她18日因身體不適就醫，目前停工療養中。大陸狗仔「劉大錘」及另一博主「八圈李元芳」皆陸續爆料趙露思病情嚴重，指趙露思罹患神經系統疾病，目前無法行走說話，等於是失語症，更有消息指出160厘米的她體重只剩38公斤，瘦成了皮包骨。



大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，27日其工作室發聲證實她18日因身體不適就醫，目前停工療養中。（微博@趙露思）

日前網路又瘋傳趙露思曾因為工作壓力太大暫時性失聰，竟然有一邊的耳朵無法聽到聲音。（微博@趙露思）

【圖輯】點圖放大看更多趙露思靚相👇👇👇

+ 16

日前網路又瘋傳趙露思曾因為工作壓力太大暫時性失聰，竟然有一邊的耳朵無法聽到聲音，也因為她健康出問題，最近在拍攝新劇《戀人》時才會帶著爸爸和媽媽進劇組，身邊才能有人可以時時刻刻照顧。網友表示：

「心疼！希望能早日康復！」、「只要健康就好」、「解約無良公司」。



【相關圖輯】趙露思古裝陸劇推薦Top10：傳聞中的陳芊芊、萌妻食神、長歌行…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

【相關圖輯】珠簾玉幕｜5大賣點逐個數 趙露思劉宇寧玩虐戀 因愛生恨變敵人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

Lisa半隻腳踏入豪門！準公公財產蒸發8200億全球最慘

北一女畢業生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】