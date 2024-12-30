一線女星疑因失語症停工 再傳壓力爆煲一度失聰 網民批公司無良
撰文：聯合新聞網
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大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，27日其工作室發聲證實她18日因身體不適就醫，目前停工療養中。大陸狗仔「劉大錘」及另一博主「八圈李元芳」皆陸續爆料趙露思病情嚴重，指趙露思罹患神經系統疾病，目前無法行走說話，等於是失語症，更有消息指出160厘米的她體重只剩38公斤，瘦成了皮包骨。
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日前網路又瘋傳趙露思曾因為工作壓力太大暫時性失聰，竟然有一邊的耳朵無法聽到聲音，也因為她健康出問題，最近在拍攝新劇《戀人》時才會帶著爸爸和媽媽進劇組，身邊才能有人可以時時刻刻照顧。網友表示：
「心疼！希望能早日康復！」、「只要健康就好」、「解約無良公司」。
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