珠簾玉幕劇評｜趙露思絕地逢生　揮底大夢歸離/永夜星河有原因

2024年Q4古裝劇競賽已經鳴鑼敲響，隨著《錦繡安寧》、《七夜雪》、《春花焰》步入尾聲，三部大劇《大夢歸離》、《永夜星河》、《珠簾玉幕》相繼開播，古裝劇的PK正式進入白熱化階段。



《大夢歸離》、《永夜星河》均是古裝奇幻題材，走仙俠、誌怪或穿書路線，而於近日開播的《珠簾玉幕》則是這波古裝劇中唯一一部「貼地」的作品，其以現實主義創作手法演繹古代商業世界，展現古絲綢之路歷史畫卷。

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劇中女主端午（趙露思 飾）是采珠奴出身，後期憑藉其聰明才智和努力，逐漸成長為一代成功女商人。



目前來看，《珠簾玉幕》從創作思路、歷史考據、人物設定等方面均有所突破，劇中涉及古代珠寶行業從生產、物流到行銷各個環節，描繪了中國古代商業世界畫卷。

實際上，《珠簾玉幕》早已露出「爆款相」。這部劇播出前優酷站內預約人數突破500W，播前站內熱度登頂2024優酷劇集播前熱度值；上線僅一天平臺熱度已突破8000，並登頂貓眼專業版劇集榜單TOP1、微博劇集影響力TOP1。

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一邊是古裝劇對於創作規律的堅守，一邊是極具創新意識、以現實主義手法創作的「貼地」古裝劇，《珠簾玉幕》在Q4這波古偶劇中已殺出重圍。

以現實主義手法操刀古裝傳奇劇

近兩年，不少古代女性創業劇登上觀眾必看名單，古偶劇裡也有夾雜創業元素的先例。但這些劇集要麼尚在創作、籌備階段，要麼其創業經商情節較淺，主要是輔助戀愛主線。《珠簾玉幕》屬於此類別中「第一個吃螃蟹的人」。



前四集，觀眾能發現其跳脫出古裝劇創作的常規套路。古代霸總、落難千金、先婚後愛的三板斧均沒有出現，而是基於唐代底層勞工采珠奴的殘酷現實切入，引出女主端午的「逃亡」之旅。

女主如何白手起家闖出一片天，成為劇集最引人入勝的懸念。

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《珠簾玉幕》的創新主要體現在以下三點：第一，女主端午並非名門千金，身邊沒有靠山，也無任何任性、驕蠻的條件，而是一名出身底層的采珠工。她的工作環境惡劣、艱苦，目睹過人性險惡，也經歷過九死一生，但憑藉自身本領和聰慧的頭腦突出重圍，逃離珠場。



這也引出了整部劇的特殊格局和氛圍。唐朝時期的各路官商為了斂財，非法開設珠場，虐奴采珠，女主就身處於這樣一個魚龍混雜的江湖中「討生活」。觀眾跟隨她的視角面對重重危機，爽、虐兼有，是一種遊戲式的沉浸體驗。

第二，劇集以現實主義手法講述女性創業，製作和創作層面都足夠「貼地」。其中，貼地的世界觀、貼地的環境、貼地的情感，造就了劇中商業世界的現實質感，避免了備受詬病的「古偶式懸浮」。主創通過詳細的考察展現了中國古代珠寶商貿文化、中國古絲綢之路文化。

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《珠簾玉幕》製片人張元歡稱，女主的故事從海上絲綢之路的重要始發港口——廣西合浦開始，到廣東廣州，再到陸上絲綢之路重要通道的河西走廊，足跡遍及中國古代絲綢之路，以跑地圖、開副本的形式，逐漸呈現了女主端午進階成功女商人的故事。



據《珠簾玉幕》歷史顧問、河南大學歷史文化學院教授、博士生導師曹建墩介紹，本劇參考了嚴耕望《唐代交通圖考》、張星烺《中西交通史料彙編》、譚其驤《中國歷史地圖集》等資料和相關的研究成果，對唐代絲綢之路做了詳細的考證。

另外，主創對唐代各個時期的物價水準、官員收入狀況，以及南珠等珠寶的價格也都做了詳細的研究，力求打造一部經得起推敲的「古代珠寶經商公路片」。

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第三，以古代商業社會和現代商業社會形成對照。劇中涉及到的古代商隊、店鋪、官員職級，與現代的商業社會均有所對照，古今對話凸顯了它的現實意義。



比如，劇中有拍賣珍珠的情節。實際上，中國最早的拍賣活動在魏晉寺院中就已出現。到了唐朝初年，寺院中流行「唱衣」的做法，也是在這個時期出現了「拍賣」一詞。

《珠簾玉幕》從題材、故事、人物到製作，都力求真實性和具有生活質感，其遊戲化設置、跑地圖式的敘事手法也令人耳目一新。

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蒲草系女主如何開啟「跑地圖」經商征程

要創作一部「經商大女主」的戲，故事厚度與人物層次就要到位。《珠簾玉幕》既要講女主淒慘，歷經苦難的奴隸生涯，也要講她絕地求生、不甘沉淪的豪情熱血，更不能少了她開眼界、見天地的經商過程。



導演謝澤稱，之所以說《珠簾玉幕》的故事是一個跑地圖的形式，是因為劇集分為不同的篇章，每個篇章都有不同的環境。

「女主的人生前三十年一直都在奔波當中度過，從合浦、廣州，到西域大漠，再到揚州。隨著劇情的展開，會呈現給觀眾許多不一樣的畫面，包括大海、大漠、草原、合浦珠場采珠奴集聚的孤島，自然環境異常豐富。」



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《珠簾玉幕》還搭建了一個真實的海底世界，從改造泳池，到水下棚拍，呈現采珠奴海底搏鬥，花費了很多精力。劇中，船艙的拍攝按照古代船艙1:1還原，每個層級的人住在船艙什麼位置、怎麼住，都有講究。

《珠簾玉幕》搭建了一個真實的海底世界。（《珠簾玉幕》劇照）

《珠簾玉幕》總編劇府天用三個層面來解讀女主。第一層是人物的底色和原始動力。端午身上極致的孤獨、不甘沉淪、在黑暗中對光明的渴望等特點，驅使她逃離珠場。她身上既有海水般的清冷，也有熱血少女漫主角一樣不服輸、不認命的特點。



第二層是堅韌和聰慧。端午能夠憑藉耐力和技巧在珠場殺出重圍，又能夠像海綿一樣善於學習和吸收新知識，對珠寶的包裝、銷售一點就通，是頭腦冷靜、極具智慧型的女主。

第三層是端午作為人的主體性和進步性。特殊出身決定了端午很難把依靠男人作為克服困難的手段，她更多是希望依靠自己來達到目的，這符合了當下觀眾喜聞樂見的女主形象和品質。

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而端午的身邊已出現了兩個男人，分別是燕子京（劉宇寧 飾）和張晉然（唐曉天 飾）。燕子京是外表暗黑、重利，內心渴望愛的神秘西域商人，前四集中他與端午有些上下級既視感。

張晉然多次幫助端午解困，是性格陽光、生活順遂的謙謙公子，直到接觸端午之後，才逐漸認識到一個真正殘酷的世界。後續女主與二人的對手戲，也是觀眾期待的重點。

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2024古裝劇之戰，為何是優酷贏了？

2024年也是國內古偶劇市場的裂變之年。不少大製作、高概念劇集播出不如預期，讓業內外都在重新審視起S級古偶劇的創作和演員搭配模式。



這其中，優酷在今年古裝女頻劇方面成績亮眼之餘，也在原有賽道上有所突破，不少黑馬古裝劇都誕生在優酷。據雲合數據統計，截至今年九月底，集均破2000W的古偶劇有7部，優酷佔據4部。

《珠簾玉幕》是優酷今年繼「古偶三傑」——《墨雨雲間》、《惜花芷》、《花間令》，以及《度華年》、《春花焰》之後又一部高熱度、高期待值的女頻古裝劇。

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縱向對比，這幾部古裝劇在創作形式、拍攝手法、人物設定等方面都有不同程度的創新。



比如《花間令》、《墨雨雲間》強調極致情節、強反轉和人物對調；《度華年》有「重啟人生」的設定和年輕演員的新鮮搭配；《珠簾玉幕》則是「古代經商公路片」定位和現實主義手法的碰撞，令人眼前一亮。

這些高熱劇集，也基本都突破了一些長劇集的局限性。



首先，在內容上強化高效敘事，集集都是高能情節；其次，角色更立體、更突破常規，不搞路徑依賴和人設重疊，主打每個主角都是「顏色不一樣的煙火」；第三，這些劇集已經走出「披著各類題材的外衣談戀愛」的狹窄母題，轉向探討女性的個人成長和自我選擇，緊跟當下觀眾的價值觀轉變。

事實證明，只有懂內容、懂使用者的創作方法，才能讓作品在市場中不斷收穫認可。優酷的這部古裝劇新星《珠簾玉幕》，後續還能給觀眾帶來多少驚喜，讓我們拭目以待。

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