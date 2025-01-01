「最辣女星」跨年晚會再挑戰尺度極限　穿噴血馬甲「胸前開3洞」

已經多年榮登跨年晚會收視冠軍的「全台最辣」安心亞，今年在《2025共創新城‧閃耀竹夢大新竹跨年晚會》繼續挑戰自我尺度！她以金髮造型現身，紅色馬甲大膽開3洞，小熱褲露出半顆屁股蛋，搭配紅色網襪、吊襪帶火辣現身，連續飆唱1313分鐘快歌組曲勁歌熱舞，還爬上鋼架，精彩演出讓人目不轉睛。



安心亞繼前年的「黃金奶」和去年連身鏤空馬甲、無法穿安全褲的噴火造型後，今年再次挑戰服裝尺度極限，一開場，安心亞帶著在「立方體多元面向鋼架」鋼架中現身舞台演唱〈來追我男友吧〉，一曲唱畢她轉身脫掉紅色短外套，露出性感低胸內在美，與8女6男舞者被關進可翻面、可旋轉的鋼架中。

安心亞今年在跨年晚會繼續挑戰尺度極限。（中視提供）

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這套全身Diesel裝扮，最大亮點是在上衣、熱褲和網襪之間都繫著讓人充滿遐想的吊襪帶，安心亞演唱〈愛得起〉時，鋼架翻轉秀出大愛心，她大開M字腿，還像蛇一般蜿蜒上3公尺高的鋼架頂端，傲視全場。

安心亞這晚還首唱睽違4年的新歌〈Maybe We Can〉，接著再唱〈Super跩〉過後，安心亞在演唱〈靚仔〉前又套上帥氣的黑色短外套，在〈chillaxing〉時轉身背對觀眾，蜜桃臀緩緩地畫了一圈，引發台下驚呼不斷。

除了歷年經典歌曲，安心亞近年都會挑選她喜歡的歌手作品重新演繹，今年她選了田柾國的〈Seven〉，帥氣地到延伸舞台邊唱邊跳：

我超愛這首歌，而且我相信很多人都耳熟能詳，可以跟著一起唱。

帶著穿高跟鞋的男舞者獻上各種花式開腿：挺腰、夾大腿、在地板上跪爬令人看了血脈賁張。

最後，安心亞帶動全場跟她一起〈呼呼〉，2024年正式收工，和工作人員驅車趕回台北跨年，約定要好好大吃一頓犒賞自己。

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陳哲遠31日於湖南衛視跨年晚會與程瀟一起對唱〈迷迭香〉，怎料他牽著女方的手下階梯時，似乎是忘記拿起麥克風，現場有歌聲卻沒有張嘴畫面景曝光，引來大批網民熱議。（微博影片截圖）

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