35歲女星同《魷魚遊戲2》120號朴成焄撞樣：看預告以為看到自己

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）在Netflix上架後網民熱議演員、劇情，有Threads友（脆友）發文談到若台灣翻拍有哪些演員適合？其中談到朴成焄飾演跨性別者「趙賢珠」，男星劉冠廷成熱門人選，也有網民留言表示小薰（黃瀞怡）也很像，而小薰日前於IG曬出她與「趙賢珠」的對比合成圖，自己也覺得「好像」。



朴成焄飾演跨性別者「趙賢珠」。（《魷魚遊戲2》劇照）

有網民認為小薰（黃瀞怡）同《魷魚遊戲2》120號朴成焄撞樣。（《魷魚遊戲2》劇照）

【圖輯】點圖放大看對比照及更多小薰（黃瀞怡）靚相👇👇👇

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小薰2日分享面帶微笑，及肩瀏海髮型相似的對比照，並寫下：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，好像。太好笑了，一定要放上來給大家開心一下。我的臉真的剛柔皆可」她還標記著「看預告以為看到自己」、「#魷魚遊戲」、「#男女通用的臉」，有趣分享讓引來不少藝界好友留言，韓國花美男彩妝師李昀熹還笑說，「看到預告我以為妳去演魷魚遊戲2」，Vicky有留言，「難怪我一直覺得很面熟！」，而江祖平則稱「妳更美點」，還有網民留言「還好我看完了，不然會被置換」，覺得有趣也認證確實有像。

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