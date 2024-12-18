魷魚遊戲2｜即玩Google「木頭人遊戲」數據揭秘最受歡迎角色是他

Netflix劇集《魷魚遊戲第二季》（魷魚遊戲2／Squid Game 2）即將於26日正式上架，許多粉絲已經迫不及待準時收看，究竟在正式播出前夕，網路上有哪些受到熱烈關注的話題？你知道Google搜尋關鍵字就可以玩《魷魚遊戲》「一二三木頭人」嗎？事不宜遲，趕快跟著《網路溫度計DailyView》小編一起看下去吧！



《魷魚遊戲2》角色曝光！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看《魷魚遊戲2》近一個月熱門關鍵字，可以看到李政宰、成奇勳、奇勳、梁東根、康愛心、朴成焄、趙賢洙、崔勝鉉、李陣郁、任時完、曹柔理、姜河那、李誓環、孔劉、李秉憲、魏嘏儁、黃俊昊、朴珪瑛、面具、木頭人、高雄港、港灣、巨型、英熙、娃娃、高雄人、約翰走路、限定版、聯名等字。

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《魷魚遊戲2》將於12月26日正式在Netflix上架，本季參與遊戲的參賽者也備受觀眾矚目，除了李政宰飾演的「成奇勳」再度以編號456重返遊戲，盼能揪出殘酷遊戲幕後黑手之外，梁東根飾演編號007的朴容植，為了償還賭債加入遊戲，康（姜）愛心飾演編號149、容植的母親張金子；朴成焄飾演編號120的崔（趙）賢珠，特種部隊出身的他為了籌措變性手術費用參與遊戲；崔勝鉉（T.O.P.）飾演編號230、前身饒舌歌手的Thanos；李陣郁飾演編號246的朴璟碩，原本是一名遊樂園肖像畫藝術家，為了女兒癌症醫藥費毅然決然成為遊戲挑戰者；任時完飾演編號333的YouTuber李名器，因為加密貨幣投資失敗加入遊戲，曹柔理飾演其前女友、編號222的金純熙；姜河那飾演編號388的姜大虎，海軍陸戰隊出身的他擁有自信及個人生存戰略；李書煥（李誓環）飾演編號390的朴正倍，不僅是成奇勳的好友，也因為陷入經濟危機參與遊戲。

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除此之外，演員孔劉、李秉憲、魏化儁（魏嘏儁）分別以西裝男、黃仁昊、黃俊昊身份再次回歸，演員朴圭（珪）瑛在《魷魚遊戲2》中飾演尋找自己失散的孩子的母親姜霞，重量級演員、全新角色也受到網友關注。

「《魷魚遊戲2》」近一個月熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

《魷魚遊戲2》角色曝光！高雄港英熙娃娃、約翰走路聯名話題高

《魷魚遊戲》最讓網友印象深刻的便是戴著面具的遊戲管理員與「一二三木頭人」遊戲！高雄市配合《魷魚遊戲2》上架，12月21日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群推出一日限定港灣無人機大秀與萬人粉紅派對，還有為期16天巨型英熙娃娃、主題輕軌電車，邀請大家來高雄港玩「123高雄人」遊戲，讓不少人紛紛留言：

「許願『會轉頭的英熙』」

「好讚的魷戲，迫不及待想看到英熙巨娃了」

「太棒了，在韓國沒參與到，居然可以在高雄參與」。



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《魷魚遊戲2》熱潮也帶動台灣品牌聯名，除了大潤發、全聯、澳洲麥當勞、意大利Bialetti摩卡壺等品牌祭出強勢聯名，約翰走路也推出《魷魚遊戲》限定版「456組隨機玩家號碼」瓶身，不僅網紅HOOK、肌肉山山發文推薦，在品酒論壇網、臉書也成為熱門話題，網友表示：

「剛去了家樂福很多號碼」

「想騙我錢包，但～～最後我還是買了！！我對木頭娃娃無法抗拒」。



Netflix劇集《魷魚遊戲》將在高雄港還原「英熙巨型娃娃」。（Netflix）

高雄流行音樂中心配合《魷魚遊戲2》上架，12月21日推出「1.2.3.高雄人」一系列活動。（Netflix）

Google隱藏《魷魚遊戲》一二三木頭人怎麼玩？

隨著《魷魚遊戲2》即將正式播出，Google也推出隱藏互動遊戲，只要在Google首頁搜尋欄打上「魷魚遊戲」、「魷魚遊戲2」、「오징어게임」或「Squid Game」，點擊畫面正下方有圓形、三角形及正方形的遊戲卡牌，就會進入「一二三木頭人」遊戲，點擊左邊的圈圈可以讓6位參賽者移動，點擊右邊的叉叉可以讓6位參賽者停止。

Google《魷魚遊戲》木頭人遊戲中，若是沒有趁著英熙娃娃轉頭前停止移動，就會抵銷1位玩家生命。（截圖）

Google《魷魚遊戲》木頭人遊戲中，躲避英熙娃娃轉頭並成功抵達終點，就會出現黃金豬與勝利彩帶特效。（截圖）

Google《魷魚遊戲》玩法非常簡單，倘若玩家在英熙巨型娃娃把頭轉向正面時移動步伐，就會損失1名玩家性命；反之，讓6位參賽者安全抵達終點線，就會跳出黃金豬、彩帶特效。如果要避免被面具人射擊的命運，可以聆聽「무궁화꽃이피었습니다（木槿花的花開了）」，尾音剛落時就要趕快按下叉叉按鈕，這樣一來就能保證你完美通過關卡囉！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月16日至2024年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『《魷魚遊戲2》』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1）作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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