「孫悟空」不再接周星馳電影　呻親熱戲拍廿幾次：親到口水都乾了

撰文：聯合新聞網
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以《步步驚心》走紅的36歲林更新去年考上博士班，他申請的是專業學位，共錄取4人，他的總成績位居第二。他不僅在努力增強學識，對自己演技要求也很高，不過據悉唯一不願意演的戲就是「星爺」周星馳的戲。

林更新曾在周星馳監製的電影《西遊伏妖篇》飾演孫悟空。（《西遊伏妖篇》劇照）
林更新坦言「不會再接演周星馳的戲」，主因是星爺對電影太過苛求。（《西遊伏妖篇》劇照）

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他曾在周星馳監製的電影《西遊伏妖篇》飾演孫悟空，他曾受訪坦言「不會再接演周星馳的戲」，主因是星爺對電影太過苛求，每一個鏡頭都要拍10遍，因為太嚴苛讓演員壓力太大也很挫敗。林更新更透露，他曾拍了一場吻戲，光是親就20多次，口水親到都乾了才過關，讓他覺得：

「實在太丟臉了。」

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