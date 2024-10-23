周星馳星女郎被傳搵代孕生龍鳳胎 恐遭大陸全面封殺淪第二個鄭爽
撰文：聯合新聞網
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大陸女星鄭爽因代孕棄養、涉嫌逃稅等負面風波，從人氣最旺的花旦一夕之間淪為落水狗，2021年遭中國官方全面封殺，微博也被禁用，直接消失在演藝圈，沒想到大陸女星張雨綺驚傳恐成鄭爽第二。
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張雨綺曾是周星馳御用「星女郎」，近年靠著《乘風破浪》再創事業高峰，育有一對龍鳳胎的她近期深陷代孕風波，被前夫袁巴元的前妻葛曉倩爆料，指控張雨綺的雙胞胎其中一個是找人代孕而生下，堅稱手中握有證據，並向相關部門舉報。
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張雨綺至今始終保持沉默，未作出任何回應，而「張雨綺代孕」更數度衝上熱搜，也有網友爆料，指兩個小孩其實年紀有差一點，不是讀同一個年級，似乎就是在佐證張雨綺的孩子不是雙胞胎。
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