25歲男歌手被傳「炒車」肇事逃逸　48歲傷者急救七日後不治

撰文：聯合新聞網
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台灣歌手邱軍因《運轉人生》一曲竄紅，傳出去年12月27日撞到2名的士司機，現場肇事逃逸，事發後隔2天才到案，其中一位48歲司機急救7天後不治。邱軍現已遭檢方函送基隆地檢署偵辦，對此，邱軍所屬台灣Sony Music表示正在了解當中，目前沒有回應。

邱軍因《運轉人生》一曲竄紅（IG@1999.kui）

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邱軍被公司封為「衝撞系情歌手」，去年推出首張專輯，《運轉人生》搭上劇集《華麗計程車行》，在數位榜單表現相當突出，MV點閱更衝破3千萬次。只是對比他現今疑似肇逃，甚至撞死的士司機，顯得格外諷刺。

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