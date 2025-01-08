舒淇揭旅行𤓓事 去機場先發現冇帶「一物」網民：有護照手機就好
撰文：TVBS新聞網
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舒淇近年雖作品變少，但她演而優則導，即將推出自己自編自導的電影《女孩》，平時會透過社群分享日常的她，就跟粉絲分享一段搞笑經歷，原來她最近出門去機場時，直到下車才發現沒有帶行李，忍不住自嘲：「真是蝦（瞎）到最高點。」
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舒淇透露，最近出門前往機場，好朋友輝哥熱心載她，但她直到下車才發現行李沒有帶，輝哥也對她兩手空空的狀況毫無察覺，就一路將她送到目的地，舒淇調侃對方：「居然也不問我說你的行李怎麼沒帶呢？」當她下車問對方行李在哪時，輝哥竟一臉茫然，讓舒淇笑翻。
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貼文曝光後，讓許多網友直呼怎麼這麼迷糊，但也有人另類思考，稱她這種「瀟灑不帶行李」的作風十分特別，也有粉絲笑說護照和手機有帶就好，其他東西去到當地再買也沒問題，這番小插曲掀起不小討論。
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