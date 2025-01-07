《大奉打更人》四大賣點　王鶴棣田曦薇卡士勁　獲封下一部慶餘年

Disney+古裝懸疑劇《大奉打更人》終於開播！由陸劇男神王鶴棣、流量女星田曦薇主演，講述穿越到奇幻朝代的打工人運用現代知識闖蕩天下的故事。



開播後也陸續以「可愛又輕鬆的劇情」、「高度還原原著小說」等網友好評備受關注，以下就來介紹劇中的開播亮點。

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《大奉打更人》開播看點1：被譽為「下一部慶餘年」

早在《大奉打更人》開播前，原作就相當有名。當時網路小說作家賣報小郎君的同名小說，曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣 飾），想透過先進的思維和知識改變人生，並開拓嶄新的世界。穿越冒險又鬥智的劇情，再加上華麗的大卡士，被譽為是「下一部慶餘年」。



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《大奉打更人》開播看點2：開局就坐牢

看《大奉打更人》的開播可見主角可說是「開局就超慘」現代打工人楊凌（王鶴棣飾）意外穿越到大奉王朝竟然在監獄醒來，成為階下囚「許七安」，甚至即將被流放邊疆，令王鶴棣忍不住喊「簡直是地獄模式」！不過他卻馬上靈機一動，透過現代高中化學知識偵破懸案，在這個充滿玄幻色彩的世界保住性命，成功拯救家人免於家破人亡。



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《大奉打更人》開播看點3：打更人是什麼？

許七安在擺脫危機之後，憑藉著現代化學知識受到賞識，還馬上就拉到了靠山，遇見負責監察百官、守護京城的「大奉打更人」，有點類似明朝的廠衛制度。看見剗惡除奸、帥度破表的打更人，許七安用羨慕的目光向他們眨眼相當俏皮可愛，接下來她將面臨到是否能成為打更人的挑戰，讓觀眾相當期待。



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《大奉打更人》開播看點4：期待田曦薇出場

雖然女主角田曦薇在前面的集數中還沒出場，但就她過去在《半熟男女》、《卿卿日常》等作品中的表現就已經讓然期待不已。她在《大奉打更人》飾演臨安公主有如「團隊開心果」，在眾人寵愛下長大，單純善良、待人真誠，雖然偶爾任性，卻充滿人見人愛的魅力。她出場後一定會為現在輕鬆、搞笑的劇情注入另一番活力。



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