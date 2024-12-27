墨雨雲間/永夜星河/珠簾玉幕齊上榜！數據揭2024年10大陸劇誰最紅

2024依然是陸劇霸屏的一年，各大強檔陸劇接連播出，掀起一波波的話題巔峰。今年討論度最高的，除了吳謹言《墨雨雲間》的復仇爽片外，還有年底壓軸大劇《永夜星河》、《珠簾玉幕》，兩部皆以黑馬之姿衝上今年熱搜排行榜。無論是復仇、都會愛情還是奇幻題材，這些生動的人物刻畫和引人入勝的情節發展，無不讓觀眾在播畢後依然意猶未盡，話題熱度屢屢飆升。



《網路溫度計DailyView》這次透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出2024最火的十大超人氣陸劇，快一起來回顧這份榜單，看看今年你追過幾部了？

今年討論度最高的，除了吳謹言《墨雨雲間》的復仇爽片外，還有《永夜星河》以及《玫瑰的故事》。（網路溫度計DailyView授權使用）

No.1《墨雨雲間》

《墨雨雲間》改編自千山茶客作家的古代小說《嫡嫁千金》，其由大陸人氣女星吳謹言攜手新生代男星王星越主演的復仇爽片。劇情講述淮鄉縣令之女薛芳菲被欲攀附權貴的夫家陷害後，受救命恩人中書令太師之女姜梨所託，以姜梨的身分重回京城，並在肅國公蕭蘅的幫助下開啟絕地反擊。



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吳謹言在多年前就以《延禧攻略》這部復仇劇成為家喻戶曉的當紅女星，因此這次和王星越組「有仇必報CP」在一開播後就迅速登上串流平台的收視冠軍，不只女主角吳謹言人氣再度飆漲，也連帶捧紅新生代男星王星越。不過，也有不少網友吐槽該劇高開低走，和原著小說有很大的落差感，在網路掀起正反兩面的評價，讓《墨雨雲間》創下63,726筆聲量，榮登排行榜冠軍。

網友直呼：

「這部戲真的拍出了爽劇的新高度」、「我還是覺得看小說就好了」、「結局很爛，為什麼要把男主身邊兩名隨從都賜死」、「這部真的演技都有在線，劇情也好看，男女主CP感真的很有。」



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No.3《永夜星河》

古裝奇幻愛情劇《永夜星河》，是由虞書欣和丁禹兮兩位新生代演員領銜主演，其改編自晉江文學城白羽摘雕弓小說《黑蓮花攻略手冊》。故事講述女主角凌妙妙意外穿越到《捉妖》小說任務系統中，為了回到現實世界，被迫攻略病嬌少年慕聲使其愛上自己。



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新穎的故事題材讓該劇在一上線就獲得了9.6分的超高評價，而虞書欣和丁禹兮更曾在爆款劇《月光變奏曲》合作過，兩位主角這次也延續上部的超強CP感，在《永夜星河》裡瘋狂撒糖，讓網友直呼看得又甜又寵超過癮。雖然該劇是在年底才開播，但因男女主角實力派演技與輕喜劇風格，讓它成為爆款劇黑馬，一口氣躍上2024年人氣陸劇第三名。

「某些橋段我大概可以重看一百次XD」、「很喜歡結局。編劇把本來原作的單向救贖改成雙向」、「這部會紅虞書欣功勞真的很大，被她搞笑片段吸引來的。」



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No.6《珠簾玉幕》

年底與《永夜星河》同期播出的還有人氣古裝劇《珠簾玉幕》，由趙露思、劉宇寧、唐曉天等人領軍主演。內容講述平凡草民「端午」驚險逃離慘無人道的採珠場，並與西域商人燕子京和京中君子張晉然一同西行經商，在爾虞我詐的珠寶世界闖出一片天，最終成長為一代女富商的熱血傳奇故事。



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該劇從一開播就熱度不斷，除了捧紅趙露思、劉宇寧兩位主演外，連配角人氣也跟著水漲船高，與同期的《永夜星河》相比，戰況陷入膠著狀態，可謂不分軒輊，各有擁護者。在網路上也有不少人把這兩部劇拿來比較：

「兩部都看了，永夜輕鬆追到第七集，珠簾看得比較累」、「兩齣都會想試看 但 因趙露思所以選擇先開看珠簾」。



而在討論聲量上，《珠簾玉幕》還是略輸一籌，以25,410筆聲量位居第六名：

「《珠簾玉幕》非常好看，劉宇寧原生台詞棒、演技好、聲音更好聽」、「看了珠簾，露思共情能力一如既往的好，很多時候她站在那邊配樂一下我就想哭了。」



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No.9 《在暴雪時分》

由吳磊、趙金麥領銜主演的都市偶像劇《在暴雪時分》，在榜單上以19,891筆聲量位列第九。此劇以夢想、愛情、職業等三元素組成，故事描寫林亦揚曾是轟動一時的斯諾克天才，然而卻在一次的衝突事件後，選擇離開自己引以為傲的斯諾克事業。



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女主角殷果的出現，讓林亦揚的人生軌跡再次轉變，他不僅開始努力地追求殷果，還在殷果的帶動下重拾最初的夢想，返回斯諾克賽場。該片改編自墨寶非寶的同名小說，在未開播就引發高度關注，開播後也收割大批死忠粉，拿下今年度人氣陸劇第九名：

「趙今麥的演技是真的好～看了讓人很心動」、「曖昧時的尷尬、追求時的深情，三石弟演技大爆發，今麥也演的超自然又可愛，超搭的二人」、「這部戲鏡頭，演員表演，小細節都很精緻耐看。」



年度十大超人氣陸劇TOP 10（網路溫度計DailyView授權使用）

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『2024十大超人氣陸劇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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