吳奇隆被狂傳婚變後　微博首發文「願平安」劉詩詩同步發聲

吳奇隆與劉詩詩合作《步步驚心》，戲裡虐戀，戲外定情並於2015年成婚，育有一子，但近年卻頻傳婚變，大陸以爆料內容為主的網紅「王大發」在直播和搭檔聊起吳奇隆與劉詩詩時，表示聽說兩人離婚了，或是說出「前老公」一詞，讓吳奇隆劉詩詩婚變再成話題登上微博。



【圖輯】點圖放大看更多吳奇隆和劉詩詩合照👇👇👇

+ 14

劉詩詩在去年12月底不忍出手了，有微博帳號收到劉詩詩經紀公司發佈的公函，商請帳號刪除與「劉詩詩離婚」等相關內容，稱該內容屬於有關劉詩詩的不實且有損名譽的傳言，首度回應離婚傳聞。

劉詩詩在去年12月底不忍出手了，有微博帳號收到劉詩詩經紀公司發佈的公函，商請帳號刪除與「劉詩詩離婚」等相關內容。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多劉詩詩靚相👇👇👇

+ 22

【相關圖輯】劉詩詩有望重奪「古裝第一美女」封號！盤點七位35+最有仙氣演員（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

日前西藏發生大地震，吳奇隆則在微博轉發央視新聞的西藏地震災情報導，寫下3字「願平安！」接著hashtag「定日縣地震全力搜救」、「我們與西藏日喀則在一起」，劉詩詩也發文關心災民，寫下「願平安！辛苦救援人員，注意安全！」夫妻倆終於同步。

日前西藏發生大地震，吳奇隆則在微博轉發央視新聞的西藏地震災情報導，寫下3字「願平安！」（Reuters）

劉詩詩也發文關心災民，寫下「願平安！辛苦救援人員，注意安全！」夫妻倆終於同步。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看更多西藏地震災情照片👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

不只邱軍！宋少卿5度酒駕自嘲「酒駕學長」 他無照酒駕撞死老婦

饗饗疑爆出食安問題 網紅艾瑞絲曝曾在同集團其他餐廳「食物中毒」經歷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】