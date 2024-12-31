50歲白月光大學師兄離婚後表白　人妻沉船想離婚　網急勸：醒下啦

有一名台灣女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她結婚20年，近年來跟老公的關係變得一言難盡，多次有離婚念頭，但顧及小孩一直忍著。



在大學時期曾有一位「相見恨晚」的學長，最近離婚與她聯絡，表示「不想再錯過，會等她」，讓她嚇到不知該怎麼辦？貼文一出，引發網友熱議。

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原PO透露，她老公是這位學長介紹認識的，在學生時期，她與這位學長彼此有好感，但相見恨晚，因當時學長已有論及婚嫁的女友，他們很有話聊，常常一聊就好幾個小時，學長說希望她也能幸福，於是就介紹現在的老公給她認識。

原PO表示，她結婚20年，也曾經幸福過，但這兩年跟老公話題變少，夫妻間「愛做的事」也少之又少，平日對話盡是不耐煩的口氣，連line訊息互動也常常已讀不回，加上公婆對她盡是誤解，幾乎沒話講，對於婚姻生活一言難盡，讓原PO多次差點想跟老公提「我們離婚吧！我想要自由」，但因為有小孩，上班又忙，日子一天一天也就這樣過。

原PO指出，最近學長父母離世，小孩也已長大，他與老婆離婚後，主動跟原PO聯絡，並脫口而出說「年過50，他不想再錯過，會等我」，讓原PO嚇到，不知該怎麼辦？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛譴責這位學長，表示，

「得不到的最美，得到了隨手而棄」

「得不到跟失去的永遠是最好的，懂嗎」

「離婚了才來找你，不甘寂寞吧」

「這學長很垃圾耶，有論及婚嫁的女友還跟你搞曖昧，他離婚了才來打擾你，你可別被他騙了，這男的心機很重」

「相見恨晚是什麼意思？說白點，就是人家當初不選你，還來撩你，這男人真渣」



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此外，還有很多網友提醒原PO，指出，

「拜託，都幾歲了還會暈船？你都已經踏過一個坑，還沒跳出來，你還在看另一個坑？」

「沒在一起過有好感，那就是只有腦袋裡存在風花雪月，等你跟他在一起經歷過柴米油鹽後，你不會比離婚的那女人做得好」

「如果真的不想錯過你，當初就不會選擇別人了，這道理很簡單，虧妳還活到這個歲數？」

「他自己離婚就來找你，還說等你，他忘了你跟老公是他介紹的？他這樣做對得起你老公？他擺明想破別人婚姻，他有道義？除非他確定你婚姻很不幸福想離婚，不然他不該開這口」

「其實是要騙你離婚，真愛是你老公」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】